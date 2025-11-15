La paradoja de Cordero, un municipio que crece entre la agricultura y Vaca Muerta

En Contralmirante Cordero, la paradoja se vuelve identidad: un municipio agroecológico que al mismo tiempo se define como petrolero. A 70 kilómetros de la zona de más actividad de Vaca Muerta, la localidad rionegrina transita un proceso de expansión que combina la recuperación de su perfil productivo con la llegada de nuevas empresas de servicios hidrocarburíferos, el crecimiento inmobiliario y la planificación para absorber el impacto demográfico que todo eso implica.

El intendente Horacio Zúñiga, que lleva adelante la gestión de Contralmirante Cordero y Barda del Medio, sostiene que este equilibrio entre producción limpia y energía fósil “no solo es posible, sino necesario. Tranquilamente las dos actividades pueden convivir”, afirma, y proyecta un futuro en el que la agroecología, el turismo rural y el desarrollo petrolero “sean motores complementarios del crecimiento local”.

Cordero está en el área de influencia directa del yacimiento, y eso ya se siente. Según Zúñiga, el principal impacto ha sido demográfico: “Estamos recibiendo gente de Neuquén, Plottier, Cipolletti y Cinco Saltos que elige establecerse acá. Es una zona más tranquila, con bajos índices de inseguridad y muy cerca de los lugares de trabajo”.

El fenómeno poblacional trae consigo nuevas demandas: más matrícula escolar, servicios de salud y seguridad, y la necesidad de planificar el crecimiento urbano. “Tenemos cinco desarrollos inmobiliarios privados en marcha, con alrededor de 500 lotes. Eso significa que en los próximos cinco o diez años podríamos sumar unas 500 familias”, detalla Zúñiga.

En octubre, el municipio lanzó además una convocatoria pública para la venta directa de terrenos en el sector comprendido por las calles Roca, Martín Fierro y Lago Pellegrini, con el objetivo de ampliar la oferta habitacional y responder a la creciente demanda en el Alto Valle.

Un municipio en expansión

Con unos 3.200 habitantes actuales, Contralmirante Cordero busca tener un salto urbano y económico. El intendente asegura que ya están en marcha gestiones conjuntas con la Provincia para reforzar el sistema educativo y de salud, ante el crecimiento proyectado. “La matrícula escolar está al tope, y necesitamos un nuevo jardín independiente para liberar aulas. También vamos a contar con un hospital dentro del ejido de Barda del Medio”, adelantó.

Por otro lado, el Parque Industrial de Contralmirante Cordero, creado en 2016 y ya reconocido por la Provincia, es otro eje de desarrollo. “Tenemos unas 20 empresas instaladas, muchas de servicios petroleros. El año que viene será clave porque comenzaremos con la puesta de servicios básicos —alumbrado, agua, electricidad— bajo el sistema de contribución por mejoras”, señaló.

Zúñiga destaca que la llegada de empresas no solo amplía la base económica local, sino que también genera empleo: “Cada firma crea dos o tres puestos de trabajo, y en el contexto actual eso es muy importante”.

Recuperar la producción y cuidar el ambiente

Aunque el petróleo marca buena parte de la agenda económica, la impronta productiva del valle también ocupa un lugar importante. “Queremos recuperar las 900 hectáreas que tenía la fruticultura en nuestro ejido. Hoy solo el 20% está activo, y nuestro objetivo es reactivarlas con emprendimientos agroecológicos”, afirma el jefe comunal.

El municipio impulsa además proyectos vinculados al turismo rural y la educación ambiental, con una granja educativa en el paraje El Quince y la proyección de otra en el Centro Experimental Agroecológico. “Estamos fortaleciendo un perfil de turismo de cercanía, con gastronomía, producción local y actividades sustentables”, explicó.

En paralelo, Zúñiga anunció que en 2026 comenzará a funcionar una planta de separación de residuos en origen, un paso fundamental para eliminar los basurales a cielo abierto. “Estamos trabajando con Campo Grande y Cinco Saltos para el tratamiento conjunto de los residuos sólidos. Ya comenzamos con la recuperación de plásticos, que serán enviados a una empresa recicladora”, detalló.

“Cordero va a ser un municipio que cuide el ambiente, pero también que sepa aprovechar su potencial energético”, resume el intendente. “Ese es el desafío: crecer sin perder nuestra identidad”.

Las obras que están cambiando el día a día

Mientras planifica el crecimiento a largo plazo, el municipio avanza con obras concretas que mejoran la calidad de vida cotidiana de sus vecinos y consolidan un entorno urbano más ordenado, accesible y habitable.

Entre ellas, se destaca la obra de cordón cuneta en el loteo Capua —2.500 metros lineales—, que está próxima a culminarse y permitirá mejorar el drenaje pluvial, la conectividad barrial y la circulación vehicular en uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional. También la refacción integral del SUM municipal, que con una capacidad para 500 personas y una inversión de 130 millones de pesos, se convertirá en un espacio renovado para actividades sociales, culturales y deportivas.

A ello se suma la construcción de un paseo sobre el canal secundario, que se inaugurará en diciembre y ofrecerá un nuevo punto de encuentro y recreación al aire libre para toda la comunidad.

De cara a 2026, la agenda de obras incluye la construcción de una rotonda en el ingreso a la localidad, sobre las calles Río Negro, Roca y Quinquela Martín, con una inversión de 280 millones de pesos, además de un plan de electrificación en nuevos loteos, destinado a beneficiar a unas 140 familias que se incorporan al crecimiento urbano.

En paralelo, el municipio renovó por completo su parque automotor, una inversión estratégica de 550 millones de pesos que fortalece la capacidad operativa y el mantenimiento de los servicios públicos. La adquisición de una motoniveladora y diez utilitarios nuevos, financiados con fondos propios, leasing y recursos provenientes de la renegociación de contratos petroleros, permitirá optimizar las tareas de obra, mantenimiento y respuesta en todo el ejido, marcando un salto significativo en la gestión cotidiana del municipio.