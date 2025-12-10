Quién es el joven que es buscado intensamente en Paso Córdoba tras ser visto por última vez en el río Negro

Quién es el joven que es buscado intensamente en el río de Paso Córdoba

En Roca se montó un intenso operativo de búsqueda para dar con un joven de 28 años que desapareció en el río de Paso Córdoba. El mismo fue visto por última vez el domingo 7 de diciembre y sus allegados realizaron la denuncia tras no poder ubicarlo. Hasta el momento las autoridades no lograron dar con su paradero.

El joven que desapareció en Paso Córdoba fue identificado como Enzo Leandro de Oro. Tiene 28 años y es oriundo de Mendoza, pero hace aproximadamente cinco años que reside en Roca, ciudad donde ya es conocido.

Enzo Leandro de Oro

Desde la Policía informaron que el día de su desaparición, el domingo 7, el joven de contextura delgada y pelo color negra, sólo vestía una malla color azul y alpargatas negras.

Operativo de búsqueda en Paso Córdoba

La última vez que lo vieron fue el pasado domingo 7 cerca de las 16.30 en el margen norte del río Negro, en Paso Córdoba.

El martes, vecinos de la zona entregaron en el Destacamento 166 una mochila hallada sobre la costa, la cual fue identificada como su pertenencia.

Según indicó José González, jefe de la Unidad Regional II, aún no hay testigos que den por hecho que el joven se metió al río, por lo que la búsqueda seguirá por tierra y agua con perros de la policía de Río Negro, la colaboración de Bomberos de General Roca y Prefectura Naval.

Desde Bomberos Voluntarios de Roca informaron que colaboraron en la búsqueda con su brigada K9 perteneciente a la policía, pero no lograron encontraron información que aporte con el hallazgo.

En el procedimiento para dar con su paradero interviene personal de bomberos voluntarios de Roca, Policía y Protección Civil.