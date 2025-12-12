Búsqueda de Enzo en Paso Córdoba: intensifican los rastrillajes en la costa y en el río Negro tras el dato que aportó un vecino

La búsqueda de Enzo Leandro de Oro en Paso Córdoba continúa. Luego de cinco días de intenso operativo en la zona donde fue visto por última vez, las autoridades no lograron obtener algún dato que permitiera dar con su paradero. Sin embargo, en las últimas horas surgió un dato que obligó a aumentar los rastrillajes en las costas del río Negro.

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que a cinco días de las desaparición del joven de 28 años, continúan los trabajos de rastrillaje hacia el este de Paso Córdoba. Explicó que el personal de Prefectura se está abocando a las tareas en las aguas del río Negro y por su parte los efectivos policiales están centrados en el rastrillaje sobre tierra.

En las últimas horas trascendió el dato de que un pescador había aportado un dato respecto al paradero de Enzo, sin embargo González aclaró que el aviso no les llegó directamente a ellos sino que el vecino se había acercado el jueves por la tarde a un negocio de Paso Córdoba y le dijo al comerciante que había visto un cuerpo que podría ser del joven desaparecido.

«Esa persona aportó la información y se fue sin dejar sus datos o teléfono, así que con la descripción que dio más o menos del lugar se está haciendo un rastrillaje con Prefectura», comentó. Lo cierto es que, por el momento, el joven que fue visto por última vez el pasado 7 de diciembre, sigue desaparecido.

Drones, buzos y embarcaciones, el detalle del intenso operativo en Paso Córdoba

Según lo explicado por el comisario la búsqueda se realiza en Paso Córdoba, precisamente sobre el margen norte del río Negro. Todas las fuerzas están rastrillando el lugar desde el punto 0, lugar donde Enzo fue visto por última vez, hacia el cardinal este, tanto por tierra como por agua.

El operativo de búsqueda y rescate consiste en un trabajo conjunto de embarcaciones de los Cuerpos de Bomberos de Roca y Allen, buzos de la Policía y personal de Prefectura Naval. Con estas instituciones se conformó un «comité de crisis», en el cual también participa la Fiscalía.

Equipos de la Brigada Rural y Montada de la Regional son quienes se encargan de realizar inspecciones en los sectores donde no se puede acceder a pie. También incorporaron el uso de drones para realizar «una observación en altura».

El jueves se supo que las autoridades tomaron la decisión de ampliar el perímetro de búsqueda. Por esta razón se notificó a las distintas comisaría del Alto Valle comprendidas entre Cervantes y Valle Azul para que se sumen a los rastrillajes en sus respectivas jurisdicciones con acceso a la costa del río Negro, tanto en el cauce como en la ribera del río.