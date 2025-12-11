Video | Búsqueda de Enzo en Paso Córdoba: drones, buzos y un intenso operativo que se expande por agua y tierra

El paradero de Enzo Leandro de Oro sigue siendo un misterio. El joven de 28 años desapareció el pasado domingo 7 de diciembre en Paso Córdoba, en la zona del río Negro, y nadie sabe qué le pasó ya que solo encontraron su mochila abandonada en la costa. Por la situación se montó un intenso operativo de rastrillaje que continúa por agua y tierra, aunque aún sin novedades.

Drones, buzos y embarcaciones, el detalle del intenso operativo en Paso Córdoba

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que la búsqueda continúa hasta la fecha en Paso Córdoba, precisamente sobre el margen norte del río Negro. Todas las fuerzas están rastrillando el lugar desde el punto 0, lugar donde Enzo fue visto por última vez, hacia el cardinal este, tanto por tierra como por agua.

El operativo de búsqueda y rescate consiste en un trabajo conjunto de embarcaciones de los Cuerpos de Bomberos de Roca y Allen, buzos de la Policía y personal de Prefectura Naval. Con estas instituciones se conformó un «comité de crisis», en el cual también participa la Fiscalía.

González detalló que el personal policial se está encargando de realizar el rastreo en tierra con equipos de la Brigada Rural y Montada de la Regional quienes se encargan de realizar inspecciones en los sectores donde no se puede acceder a pie. Además incorporaron el uso de drones para realizar «una observación en altura».

Debido a que, a pesar del paso de los días, Enzo aún logró ser encontrado, el comisario informó que se tomó la decisión de ampliar el perímetro de búsqueda. Por esta razón se notificó a las distintas comisaría del Alto Valle comprendidas entre Cervantes y Valle Azul para que se sumen a los rastrillajes en sus respectivas jurisdicciones con acceso a la costa del río Negro, tanto en el cauce como en la ribera del río.

Finalmente González remarcó: «Estamos en comunicación con la familia realizando contención y compartiendo todos los trabajos que venimos realizando». En las últimas horas se supo que los familiares de Enzo de Oro llegaron desde Mendoza, ciudad de donde era oriundo el joven, para poder seguir de cerca la investigación.

Desaparición de Enzo en Paso Córdoba: lo que se sabe del último día en que fue visto

El joven que desapareció en Paso Córdoba fue identificado como Enzo Leandro de Oro. Tiene 28 años y es oriundo de Mendoza, pero hace aproximadamente cinco años que reside en Roca, ciudad donde ya es conocido.

Desde la Policía informaron que el día de su desaparición, el joven de contextura delgada y pelo color negra, sólo vestía una malla color azul y alpargatas negras.

La última vez que lo vieron fue el pasado domingo 7 cerca de las 16.30 en el margen norte del río Negro, en Paso Córdoba.

El martes, vecinos de la zona entregaron en el Destacamento 166 una mochila hallada sobre la costa, la cual fue identificada como su pertenencia.