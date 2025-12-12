Encontraron un cuerpo en el Canal Grande de Roca: se trata de un hombre y buscan identificarlo

El Canal Grande de Roca fue una vez más el escenario de un impactante hallazgo. Este viernes se montó un intenso operativo luego de que se encontrara un cuerpo en el agua. El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, confirmó a Diario RÍO NEGRO que se trata de un hombre y ahora buscan conocer además de la causa de muerte, su identidad.

El hecho fue alertado esta mañana y requiso de un gran operativo para lograr extraerlo del agua. Según la información que brindó el comisario a este medio, el cuerpo fue visto cerca de la calle San Juan, pero lograron atraparlo con sogas recién unos 150 metros después.

González señaló que el cuerpo pertenece a un hombre que se encontraba totalmente «desnudo» y por este motivo se les imposibilitó identificarlo.

Foto: Alejandro Carnevale

El personal médico se encargó de constatar que la persona no tenía signos vitales y tras esto, se le dio intervención a Criminalística y Fiscalía. Si bien aún seguían trabajando en el lugar del hallazgo, se adelantó que el cuerpo va a ser trasladado a la morgue judicial donde se buscará determinar su identidad y la causa de muerte.

El cuerpo estaba totalmente desnudo. Foto: Alejandro Carnevale

Muerte en el Canal Grande de Roca

El 24 de noviembre de 2025 también se registró un hallazgo similar en el Canal Grande. Ese día un empleado de la Usina fue quien alertó a las autoridades tras descubrir un cuerpo «flotando» en la zona de las compuertas.

El cuerpo era de un hombre de entre 30 y 40 años y se encontraba flotando en la zona del limpia rejas. Según la primera constatación, estaba con el torso desnudo y vestía una malla negra, además de presentar un corte visible en la pierna derecha.

Horas más tarde, la identidad del fallecido fue confirmada por su hermana: se trataba de José Alberto Umanzo.