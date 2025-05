La Ruta 13 a Primeros Pinos ya se puso peligrosa por la nieve: qué hacer si hay viento blanco

Con el arribo de las primeras nevadas a la cordillera de Neuquén, las autoridades alertan sobre la peligrosidad de transitar la Ruta 13 en caso de que las condiciones climáticas sean adversas. La traza lleva al parque Primeros Pinos, uno de los lugares favoritos de los turistas- especialmente- por su proximidad con el Alto Valle. Este fin de semana, rescataron a dos familias que quedaron varadas por el viento blanco en la zona.

Escuchá al director de Defensa Civil de Zapala en RÍO NEGRO RADIO

En primer lugar, el director de Defensa Civil de Zapala, Roberto Moreno, informó en RIO NEGRO RADIO que: «En estos momentos el parque no está funcionando». De todos modos, indicó que es usual que los turistas vayan a pasar el día para disfrutar de la nieve en familia.

En este contexto, el funcionario lamentó que frecuentemente deben realizar rescates en la Ruta 13, pese a que informan que la traza está cerrada por las inclemencias del tiempo. «Si el clima es adverso, no eludan las recomendaciones«, enfatizó.

Recomendaciones claves para viajar por la Ruta 13 de Neuquén

Moreno pidió que, antes de emprender viaje, los turistas «chequeen las páginas oficiales» del Servicio Meteorológico Nacional y Vialidad Nacional y Provincial para informarse sobre el estado de la zona y las rutas.

Primeros Pinos está a sólo 50 km de Zapala sobre ruta 13. Fotos y videos: Juan Thomes.

A su vez, solicitó que los viajantes tengan el cuidado de «salir con el tanque llevo» y que lleven «comida y mantas» por si llegan a quedar varados. También pidió que los conductores se informen si se requiere de la colocación de cadenas para transitar en el sector.

La peligrosidad del viento blanco en la cordillera: «No te deja ver ni la mano»

Fundamentalmente, el funcionario remarcó que no se debe viajar a Primeros Pinos, ni a ningún otro lado, si está pronosticado viento blanco.

«En esa zona, el viento blanco no te deja ver ni la mano. Si te agarra, te tenés que quedar ahí«, advirtió.

Seguidamente, agregó: «Por más que tengas un vehículo 4×4 no significa que vas a llegar al destino que pretendés. Si hay recomendaciones de que no podes seguir, no lo hagan. No tiene sentido porque ponen en riesgo la vida de ellos y también la nuestra».

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).