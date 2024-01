La urbanización avanza sobre el arroyo Todero en la zona de Valentina, en Neuquén

Los primeros dos meses de obra para ejecutar el puente Anaya, en la zona sur de la ciudad y de acceso al sector de barrios cerrados en Valentina sur, trajo alarma entre algunos vecinos del sector que temen por el avance que se observa de los rellenos de ripio sobre el humedal y el brazo del río Limay, denominado arroyo Todero.

Desde Recursos Hídricos se aseguró que los trabajos realizados solo son desvíos alternativos a la Anaya para el ingreso y salida de los residentes en Don Liliano, La Peregrina o Zagala, entre otros y que finalizado el puente, en aproximadamente un año, se sacará todo el material.

Para garantizar el ingreso/egreso al sector sur de la ciudad (desde Senguer hasta el río Limay) en esa zona se abrió una calle que se metió en el lecho y cruzó sobre el brazo Todero. La amplitud de la arteria, supuestamente provisoria, con accesos de cemento, al sur del mismo Todero y que une ese sector con la calle Rivas -paralela a Anaya- trajo reparos en algunos residentes que conviven con el humedal.

Actualmente a la vera del trazo de ripio, que aún no está habilitado, se escucha la avifauna del humedal; a lo lejos se observan algunos cisnes de cuello negro y patos, mientras que unas garzas moras (o de cuello gris) merodean en los charcos que emergen en las inmediaciones del nuevo camino. «Eso se perderá con el canal que quieren hacer», reclamaron residentes de la zona que atesoran el humedal como parte de la barriada. «Es una belleza que está en vías de desaparecer», se lamentó un residente de La Zagala.

Otros vecinos, de la zona Altos del Limay, sospechan de las maniobras porque una de las empresas que resultó adjudicada para hacer el puente fue advertida antes por Recursos Hídricos cuando avanzaba sobre el límite que se había amojonado o establecido como del curso del río que en esa zona se llama Todero. No se conoce si las empresas advertidas por ocupar lecho del río, retrotrajeron y sanearon los rellenos que depositaron sobre el humedal.

Esta calle se construyó sobre el humedal, en el arroyo Todero y cuando finalicen los trabajos en el puente sobre Anaya, sacarán todo el material, aseguraron (foto Florencia Salto)

«Hicieron el camino por el lecho del río y en vez de trabajar en el puente en Anaya, alisaron terrenos donde no deben, están ganando espacio y lugares que no deberían estar tocando en el lecho del río», sostuvo Cristóbal Amodeo.

Explicaron que con el proyecto de sistematización del Todero se hará un canal (de dimensiones menores, similares al arroyo Duran cuando cruza en las cercanías de la avenida Argentina) «es decir, un canal angosto y eso cuidarán como fiscal y lo que es realmente el cauce del río, dan por sentado que será para lo que quieran hacer los privados. Cambiaron el cauce del río por un proyecto de canal» sistematizado, insistieron.

Desde Recursos Hídricos, Omar Palavecino -uno de los directores de la subsecretaria- sostuvo que «es un error hablar de la sistematización, esto es la apertura del canal Anaya, luego la obras de sistematización del Todero se verán en una audiencia pública, donde todos tienen la libertad de expresarse sobre la sistematización del río», aseguró.

En su opinión, cuando se cumplan los 420 días de la ejecución de la obra actual (que actualmente transita su día 60) «no se hace más nada, no se toca ninguna parte más y los dos desvios, la de Ignacio Rivas y la del puente, será puesto de la manera en la que estaba«. El segundo desvío, el que es cuestionado, explicó Palavecino que se hizo desde el lote de un desarrollo privado para avanzar sobre el lecho y cruzar hasta Anaya desde Ignacio Rivas.

La calle Anaya está abierta, pero en sus costados hay caminos alternativos para cuando comience el trabajo del puente. En la foto del cartel, el humedal transformado en canal de riego llama a sospecha de los vecinos (foto Florencia Salto)

Desde Recursos Hídricos se consideró que la problemática que se discutirá en la audiencia será resorte de Medio Ambiente de la provincia o del municipio, aunque esas dependencias hasta ahora no se pronunciaron en más de 5 años de conflicto activo en ese humedal por el avance de las desarrolladoras sobre el Todero para generar mejores espacios a lotear.

El área de Valentina sur y Altos del Limay prácticamente no tienen sectores de tierra pública, en su mayoría son chacras que han sido compradas por empresas desarrolladoras. Hace dos años, el Deliberante permitió la urbanización de esa zona rural, con cambio de nomencladores, que no abordaron la existencia del humedal que atravieza toda la zona sur de Valentina hasta Gatica.