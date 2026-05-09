Lamarque celebra 126 años con expectativas de crecimiento

Durante mayo se desarrollarán distintas actividades deportivas, culturales y educativas para celebrar el aniversario de la localidad.

La localidad del Valle Medio atraviesa un nuevo aniversario marcada por las dificultades económicas, pero también por proyectos comunitarios, obras municipales y una fuerte apuesta a sostener el desarrollo local. El intendente Sergio Hernández habló sobre la situación actual, el presente productivo y las prioridades para este año.

Con historia ligada a la producción y al río Negro, Lamarque celebra sus 126 años en un contexto complejo para los municipios. La retracción económica, la caída de recursos y el aumento de las demandas sociales forman parte del escenario que describió el jefe comunal durante la entrevista con RÍO NEGRO.

Intendente de Lamarque, Sergio Hernández.-

“Notamos que tenemos que cubrir demandas que históricamente cubría Nación y Provincia”, expresó Hernández al referirse a la situación nacional y al impacto que tiene sobre las ciudades del interior.

Sin embargo, el intendente aseguró que el municipio mantiene sus cuentas ordenadas y continúa impulsando obras y proyectos locales. “Tratamos de administrar los recursos de la mejor manera y garantizar los servicios”, sostuvo.

El desafío de sostener el desarrollo

Uno de los principales ejes de la gestión tiene que ver con acompañar la transformación productiva del Valle Medio. Hernández remarcó que la fruticultura ya no tiene el peso de décadas atrás y que muchos productores comenzaron a diversificar actividades para poder sostenerse.

Aun así, considera que la región tiene potencial para crecer si existe una planificación que acompañe a la producción, la logística y los servicios vinculados al desarrollo energético de Río Negro.

En ese marco, destacó la importancia que podría tener el proyecto ferroviario vinculado al transporte de arena para Vaca Muerta, una iniciativa que —según indicó— podría poner en valor a todo el Valle Medio.

Obras con recursos municipales

Más allá de las dificultades económicas, el municipio avanzó con distintas obras financiadas con fondos propios.

Entre ellas aparece la nueva Biblioteca Dr. Víctor Molina, un edificio de más de 200 metros cuadrados que será inaugurado este sábado. También se concretó la puesta en valor de la Avenida España, donde se desarrolló un nuevo Vía Crucis con iluminación, riego y espacios verdes.

“Tratamos de hacer obras que tengan sentido de pertenencia y que sean logros colectivos para toda la comunidad”, señaló el intendente.

Más demandas sociales y habitacionales

Hernández también reconoció que el municipio debió ampliar su rol social frente al aumento de pedidos vinculados a salud, medicamentos y asistencia básica.

A eso se suma el déficit habitacional. En los próximos meses se entregarán más de 250 lotes sociales, aunque el jefe comunal advirtió que el gran desafío sigue siendo el acceso a financiamiento para construir viviendas.

Actividades por el aniversario

Durante mayo se desarrollarán distintas actividades deportivas, culturales y educativas para celebrar el aniversario de la localidad.

Las propuestas incluyen concursos escolares, capacitaciones para estudiantes, eventos camperos y la inauguración de nuevas obras comunitarias.

Las obras que avanzan en la localidad

El Gobierno de Río Negro destacó distintas inversiones que se encuentran en marcha en Lamarque, vinculadas a infraestructura, educación y servicios.

Entre las principales aparece la futura licitación de la red eléctrica del loteo Héctor Sánchez, prevista para el 12 de mayo, con una inversión provincial superior a los 162 millones de pesos. La obra permitirá ampliar el acceso al servicio eléctrico en un sector en crecimiento de la ciudad.

También se concretaron mejoras en la Escuela Primaria Nº 25, donde se inaugurará el sistema de riego y la parquización integral del predio, una obra realizada en conjunto entre Provincia y Municipio.

Además, se realizaron trabajos de refacción y puesta en valor en el edificio “Bar Tito”, sede de la Escuela de Cocina del CEAER.

A esto se suma la incorporación de la tecnicatura en Logística y Transporte del CEAER, una nueva propuesta educativa pensada para responder a las demandas laborales y productivas de la región.