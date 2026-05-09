¿No sabés qué leer? Los seis libros que propone Lecton esta semana

Otra

Lorena Pronsky

Lorena Pronsky vuelve a la ficción con una novela íntima y reflexiva que pone en el centro el agotamiento emocional y el bloqueo creativo. La protagonista, Carola, es una mujer atravesada por una sensación de parálisis que no se limita a la escritura, sino que se extiende a su forma de habitar la vida. Desde la potente frase inicial —“La escritora que habita en mí está en coma”—, la novela instala un clima de introspección que dialoga con los miedos, las expectativas y la presión por sostener una identidad que ya no encaja del todo.



La trama se estructura a partir de una noche de insomnio que funciona como punto de inflexión: Carola comienza a descubrir que su aparente estancamiento es, en realidad, la antesala de una transformación profunda.

A través de diálogos con su amiga Sofía, su hermana Julia, terapeutas y recuerdos de personas ya fallecidas, Pronsky construye un entramado de voces que acompañan y tensionan el recorrido interior de la protagonista. Estos intercambios revelan los límites, las culpas y los mandatos que Carola debe enfrentar para poder correrse de un lugar conocido, aunque asfixiante.



Con un estilo directo y emocional, coherente con el universo que la autora viene desarrollando desde libros como «Loca» y «Rota» se camina igual, «Otra» abre una nueva puerta en su obra: la de una ficción que no busca respuestas cerradas, sino preguntas honestas.

Pronsky, apoyada en su formación en Psicología, propone una novela sobre el cambio, el duelo por lo que se deja atrás y la valentía de animarse a ser distinta, incluso cuando ese paso implica perder certezas. Ideal para lectores interesados en historias de transformación personal y en los pliegues más silenciosos de la vida interior.

La montaña mágica

Thomas Mann

Clásico de clásicos. Libro imprescindible.

La historia comienza en 1907, cuando Hans Castorp, hijo de un comerciante de Hamburgo y aspirante a ingeniero, viaja al sanatorio para visitar a su primo enfermo. Su intención es quedarse solo tres semanas, pero, al final, se convierten en siete años.

El sanatorio, completamente aislado, es un microcosmos que revela la crisis de una sociedad cambiante. El comienzo del siglo XX es una época de radicales transformaciones. La industrialización ha variado profundamente la vida, las certezas religiosas son cada vez más cuestionadas por la ciencia y los movimientos nacionalistas y socialistas aumentan por igual.

La pérdida de los valores tradicionales y la desorientación provocan tensiones y agresiones, incluso entre el ilustre grupo del sanatorio.

Alimento para puma

Matías Gotelli

Miguel, un músico treintañero y nómada, regresa, muy en contra de su voluntad, a la casa medio abandonada de su padre, con quien no habla desde hace años, enclavada en una zona rural argentina. Allí lo reciben la naturaleza inhóspita, difícil, del entorno, una manada de perros y Celso, el paraguayo que cuida la finca, pozo inagotable de excesos etílicos y de creencias cambiantes, todas con idéntica convicción, con quien establece una amistad tan comprometida como improbable.

En medio de las contradicciones con las que habita ese mundo árido, y de su accidentada cartografía emocional, Miguel invoca: ´Que me pase algo. Algo que me cambie. Algo irreversible´. Quizás sea cuestión de suerte. O de afinar la mirada para ver más allá de lo evidente y poder desgranar su propia existencia, en donde la extrañeza comienza por no poder escucharse a sí mismo. O de descubrir la necesidad de desaprender para volver a encontrarse, para comprender un mundo tan ajeno como hermoso, con esa belleza desbordante de la vida real que se rebela y se impone en medio de discordias rurales y el vértigo de hacer por primera vez lo que ni siquiera imaginó. Con visos de western y pulso cinematográfico, la voz narrativa de Matías Gotelli, es tan potente, personal y auténtica que establece su propio universo.

Sangre de amor correspondido

Manuel Puig

Manuel Puig convierte una experiencia vivida en Río de Janeiro en materia literaria. A partir del relato oral de un albañil al que conoció allí —registrado, grabado y luego trabajado mediante transcripción y traducción—, el autor construye una historia que tensiona verdad y relato, memoria y ficción.

Publicada por primera vez en 1982, la novela se sostiene sobre una voz que parece confesional, pero que poco a poco revela fisuras, silencios y contradicciones, obligando al lector a dudar de lo que escucha y a participar activamente en la reconstrucción de los hechos.



Considerada una de las novelas menos explícitas de Puig, no por eso resulta menos intensa: con un estilo preciso y contenido, retrata la violencia latente en el amor adolescente, pasional e impulsivo, dentro del marco de la cultura popular y sus mandatos. La imagen central —la exhibición de la sábana manchada de sangre tras la noche de bodas como prueba de virginidad— funciona como símbolo y paradoja del título, revelando el cruce entre deseo, control social y tragedia íntima.

Desfile

Rachel Cusk

La autora canadiense vuelve a apostar por una forma narrativa radical que desarma las expectativas del lector desde el inicio. Todos los artistas que atraviesan el libro se llaman G., una decisión que desconcierta hasta que se comprende que la novela prescinde, de manera deliberada, de los elementos tradicionales del género.

Dividido en cuatro partes —El doble, La comadrona, El saltador y El espía—, el libro continúa la exploración del mundo de las artes visuales iniciada en «Segunda casa», pero lo hace desde una mirada aún más abstracta, donde la ficción surge del reordenamiento de fragmentos de la realidad.



En el libro, los personajes que tienen esposas se pueden dedicar a desarrollar su obra sin límites, ya que ellas se encargan de la crianza de los hijos y el resto de asuntos cotidianos. Las mujeres, sin embargo, cambian su trayectoria –rebajan la intensidad de sus pinturas, por ejemplo– para intentar amoldarse a su condición de madre y, además, seguir casadas. Como en toda su obra, la vida personal se filtra en el texto: relaciones de pareja, maternidad y control aparecen transformadas en materia literaria.

Este libro es gris

Lindsay Ward

Este libro propone una historia simple y eficaz para los primeros lectores, centrada en Gris, un color que sólo desea sentirse parte del grupo pero que es sistemáticamente excluido por los demás. Frente a esa marginación, decide llevar adelante su propio proyecto creativo: escribir un libro completamente gris. Seguro de su idea, comienza a narrar la historia de un lobo, un gatito y un hipopótamo, convencido de que será algo único. Sin embargo, pronto irrumpen los colores primarios, que no llegan precisamente para colaborar, sino para desordenar su plan y cuestionar su decisión de mantenerse al margen.

Con la dinámica de un “libro dentro del libro”, el relato combina humor visual y conflicto emocional para abordar, con gran claridad, temas como la necesidad de encajar, el deseo de ser valorado y la importancia de aprender a mirar desde otras perspectivas. Al mismo tiempo, introduce de manera lúdica conceptos básicos sobre los colores, reforzando su valor didáctico sin perder la fuerza narrativa.

Recomendado a partir de los 3 años, es una historia ideal para leer en voz alta, capaz de abrir conversaciones tempranas sobre la diversidad, la pertenencia y la creatividad compartida.