El Pro se reunió en Bariloche para trazar la reconstrucción y se despega del Gobierno de Milei

El diputado nacional Sergio Capozzi fue uno de los anfitriones del encuentro en Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

Bariloche fue sede de un encuentro que reunió este viernes a diputados nacionales, provinciales, concejales y dirigentes del PRO que quieren recuperar la identidad de esa fuerza política de la mano del expresidente Mauricio Macri. Por eso, comenzaron a tomar distancia del Gobierno nacional del presidente Javier Milei. Y a remarcar las diferencias.

“Nosotros seguimos la línea que ha iniciado en estos tiempos Mauricio Macri, queremos dar el próximo paso”, afirmó el diputado nacional Sergio Capozzi, antes del encuentro partidario en el Hotel Inacayal de esta ciudad.

“Creo que durante dos años garantizamos al gobierno la gobernabilidad, apoyamos las leyes que había que apoyar, pero llegó un momento donde teníamos que tomar distancia porque, en definitiva, somos oposición y todos somos representantes de distintas provincias”, explicó.

Dijo que junto a un grupo de diputados nacionales se sumaron al bloque Provincias Unidas porque “nos sentimos más representados en una unión federal donde cinco o seis gobernadores están demostrando su fuerza”.

“Vivo en Bariloche y caminás dos cuadras y te encontrás con dos personas que te preguntan o te dicen lo mismo: yo voté a Milei, pero ahora no lo hubiese votado o me arrepiento de haberlo votado o quiero una alternativa”, afirmó Capuzzi.

“Creo que el Pro y Juntos por el Cambio le tienen que garantizar a ese votante una alternativa, salir de esta dualidad”, destacó.

El encuentro se hizo este viernes por la tarde en un salón del Hotel Inacayal de Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

"El látigo y el ajuste"

La diputada nacional de Santa Fe Gisela Scaglia, que es la presidenta del bloque Provincias Unidas, afirmó que son 18 diputados “que representamos al federalismo y a cada provincia y siempre que llevamos adelante una votación lo hicimos pensando en las provincias que representamos”.

“Nosotros acompañamos la reforma laboral no porque queríamos acompañar a Milei, sino porque entendíamos que iba a ser beneficiosa para muchos sectores”, aseveró.

“También, en algunos aspectos de la reforma hemos sido críticos y teníamos otra alternativa. Pero en cada ley hay una mirada profunda de lo que pasa en el interior que nosotros llamamos productivo”, indicó.

Diputados nacionales de Santa Fe estuvieron en el encuentro del Pro. (Foto Marcelo Martínez)

Para Scaglia, “Milei ha hecho algo bien, que tiene que ver con equilibrio fiscal, déficit cero, buscar ese equilibrio en las cuentas macroeconómicas y poner otra vez a la Argentina en el mundo, insertarse y buscar a algunos países que miren a la Argentina como un sector potente para la inversión”.

“Pero no se sale solamente con eso. Se sale cuando se genera trabajo y no se cierra una pyme, se sale cuando se generan condiciones para los que hace mucho tiempo la vienen remando en la Argentina, sectores comerciantes, del campo, sectores que tienen que ver con la agroindustria en nuestra provincia”, afirmó la diputada nacional y exvicegobernadora.

Indicó que el 50% de la maquinaria agrícola se hace en Santa Fe “y es una industria metal mecánica y que muchas veces esta muy capacitada para competir en el mundo, pero la apertura indiscriminada ha hecho que tengan que achicar la producción y eso ha significado algunos procesos de desempleo”.

Para Scaglia, “esa mirada es la que hoy le falta al Gobierno y creo que nadie en el Gobierno nacional hoy le podría decir a la Argentina cuál es el plan económico de desarrollo”.

El legislador provincial Juan Martín fue uno de los organizadores del evento partidario. (foto Marcelo Martínez)

Los funcionarios y Milei no recorren el país

“¿Dónde está el desarrollo del país? Solamente hablan de grandes variables. De dos cuestiones centrales que no le restamos importancia, pero que hoy no está en el desarrollo productivo y cómo la Argentina va a salir adelante”.

Dijo que los funcionarios del Gobierno nacional “no recorren”. “Creo que esa es una falta grande de este Gobierno no recorrer, no estar con la gente, no escuchar de primera mano”.

“Siempre marco una diferencia enorme entre Milei y Macri y es que Macri era un presidente de ir a tomar mate con la gente, de entrar a una casa, de recorrer, de estar, de escuchar lo que pasaba, de haber estado en todas las provincias, los gobernadores sean de su signo político o no, pero él ha visitado todas las provincias y ha escuchado siempre lo que pasaba y ha tenido una mirada federal”.

Siento que el Gobierno nacional, el único mensaje que tiene para las provincias es el látigo y el ajuste”. Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados

El exsenador y dirigente del campo Alfredo De Angelis fue uno de los oradores. (foto Marcelo Martínez)

Las retenciones al campo

El exsenador Alfredo De Angelis dijo que el Pro tiene que ser una opción, “porque hay gente que votó a Milei porque no le quedaba otra después de las PASO, pero mucha gente está volviendo a empoderar a Mauricio Macri”.

Sostuvo que en los cuatro años que Macri gobernó, “más allá de algunos errores que cometimos como seres humanos, marcamos un rumbo del país, un cambio de la transparencia en la forma de gobernar, la división de poderes, el respeto a las instituciones y todas esas cosas”.

“Creo que no tenemos ningún funcionario o legislador del Pro que esté imputado o procesado”, observó.

Recordó que Milei en campaña dijo que iba a sacar los derechos de exportaciones. Pero “le sigue poniendo la mano. Espero que pronto empiece a sacarlos, porque bajar los derechos a las exportación no es un costo fiscal es una inversión a largo plazo”.

“El sector agropecuario invierte por año más de 30 mil millones de dólares. Es un gran RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) atomizado. Por eso le queremos hacer entender porque vamos duplicar la producción”, puntualizó.

“Si le pueden hacer a las grandes empresas el RIGI, ¿por qué no se lo va a poder hacer el sector agropecuario que está invirtiendo todos los años más de 30 mil millones de dólares? Ninguna empresa de esa que les dan los beneficios invierte 30 mil millones de dólares”, advirtó De Angelis.

Los legisladores anfitriones del encuentro del Pro en Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

La vaca viva

El compañero de bloque de Scaglia y también santafesino José Núñez dijo: ”Nosotros somos de una región de vaca viva no somos vaca muerta, pero a vaca muerta se le dan todos los incentivos y a vaca viva se le cobran retenciones”.

Insistió: “Se le cobran derechos de exportación (al campo), algo medio raro, porque somos el granero del mundo y podemos ser fuente de energía por el biodiesel, por el bioetanol, por todos los combustibles no convencionales podemos ser potencia».

«Sin embargo -agregó-, nos ponen siempre la pata arriba y a nuestros industriales los ponen a competir en unas condiciones desiguales con el mundo y eso termina haciendo que no podamos competir”.

“Somos críticos, pero siempre con una mirada positiva y tratando de ayudar, no crítico poniendo palos en la rueda”, aclaró Núñez.