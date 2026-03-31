Largó la Fiesta del Chocolate: los niños de Bariloche decoraron sus huevos de Pascua

Luego de decorarlos, había que dejar secar los huevitos. Pero a algunos les ganaba la ansiedad. Foto: Alfredo Leiva

Sonrisas cómplices, concentración y manos a la obra. Unos 1400 alumnos de tercer y cuarto grado de escuelas públicas y privadas decoraron sus huevos de Pascua una vez más en el Puerto San Carlos. De esta manera, comenzó la Fiesta Nacional del Chocolate en Bariloche con la actividad que reúne a los más chicos, «Chocolateritos por un Día».

A medida que llegaban al edificio ubicado a metros del Centro Cívico, los chicos iban recibiendo un delantal y un gorro blanco y se ubicaban a lo largo de mesas frente al huevo que debían decorar. Estudiantes del terciario Instituto Técnico Superior (ITS) les daban las indicaciones antes de arrancar.

Eufóricos, los niños tomaban las mangas dispuestos a llenar los huevitos de colores. A muchos les ganaba la ansiedad lo que generaba risas de las docentes y acompañantes. Ante la recomendación de que dejaran secar el chocolate, la mayoría no paraba de soplarlos.

Unos 1.400 chicos decoraron sus huevos. Foto: Alfredo Leiva

«En tercer grado se trabaja todo acerca de Bariloche y se habla, por supuesto, del chocolate. Estuvimos investigando el circuito productivo. Y cuando les contamos acerca de esta propuesta, los chicos se desesperaron por la posibilidad de hacer chocolate», contó Romina Bertin, docente de la escuela Juan Ramón Giménez.

Ema, de 7 años, armaba su huevo y contó que con sus compañeros habían anotado varias preguntas para hacer durante el encuentro: «Nos gustaría saber cómo se hace la chocolatada en polvo y de dónde traen el cacao -porque no es de este zona-«.

Unos 1.400 chicos decoraron sus huevos. Foto: Alfredo Leiva

El huevito de Tomás, de 8 años, estaba cubierto por completo de glasé amarillo. No tenía de dónde sostenerlo y el chocolate se le giraba. «¡No te muevas!«, le gritaba mientras sus compañeros se reían. Al consultarle acerca de cómo lo había decorado, el niño indicó: «Le puse muchos aderezos para que quede más lindo«.

Mariela Morán, vicedirectora de la escuela 201, advirtió que muchos chicos «harán sus huevitos por primera vez. Sucede que el chocolate es algo tan de nuestra ciudad, pero a la vez muchas veces nos resulta muy ajeno«.

Luego de decorarlos, había que dejar secar los huevitos. Pero a algunos les ganaba la ansiedad. Foto: Alfredo Leiva

«¡Tranquilo, tercero!», suplicaba otra docente a sus alumnos que estaban enardecidos por la propuesta y no dejaban de gritar.

Cuando los chicos terminaron de decorar, envolvieron los huevos en un papel celofán amarillo y de pronto, apareció un conejo de Pascuas. Los chicos se le abalanzaron para saludarlo y tomarse fotos. Al término del encuentro, se sentaron en el centro de la sala para disfrutar de una comedia musical, «La cocina de Roberta».

Luego de decorarlos, había que dejar secar los huevitos. Pero a algunos les ganaba la ansiedad. Foto: Alfredo Leiva

200 kilos de chocolate

Las chocolaterías de Bariloche aportaron unos 1.500 huevos de chocolate que los chicos se llevaron a sus casas. Representan casi 200 kilos y cada huevito tiene 80 gramos. El ITS aportó las mangas de colores con glasé real con colorantes, grajeas, granas y minirocklets. En tanto, 50 estudiantes de gastronomía concurrieron a ayudar por la mañana y otros 50, por la tarde.

«Es una de las actividades del evento que hemos sostenido a través del tiempo. El chocolate forma parte de la identidad de Bariloche y por lo tanto, la posibilidad de que los chicos puedan tomar contacto es alucinante. La barra es muy concurrida pero es una actividad más contemplativa; acá meten mano«, describió Lucio Bellora, organizador de la Fiesta Nacional del Chocolate.

Ovación para el conejo de Pascuas. Foto: Alfredo Leiva

Verónica Escuredo, docente de la escuela 71, advirtió que, al recibir la invitación para participar de Chocolateritos por un día, se anotaron de inmediato. «Es una experiencia hermosa, que puedan hacer los huevitos ellos mismos le da un valor agregado. No todos los niños tienen la posibilidad de tener un huevo de Pascuas. Y las obras de teatro son bellísimas. De esta forma, además, salís del ámbito escolar y también trabajás muchas otras cosas porque volvemos caminando. Así que le sacamos el jugo a la salida», comentó.