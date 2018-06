Las clínicas de Bariloche todavía no definen qué harán con el aborto

Las clínicas de Bariloche no tomaron todavía una definición respecto de la práctica de abortos en sus instituciones si se legaliza el aborto con la sanción de la ley en el Senado.

Algunas clínicas del país, entre ellas la neuquina Pasteur, ya anticiparon que rechazarán la concreción de abortos en sus establecimientos. Sin embargo en los tres sanatorios privados de Bariloche no hay una postura institucional a pesar de que hay profesionales médicos que ya han anticipado su objeción de conciencia.

El proyecto de ley para legalizar el aborto cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y comienza a ser debatido en el Senado.

Te puede interesar: Una clínica privada de Neuquén anticipó que no realizará abortos

Carlos Jalil, gerente del Hospital Privado Regional afirmó a “Río Negro” que la institución va a “esperar a que se apruebe la ley porque aun no sabemos de qué manera se va a instrumentar. Hasta ahora, se charló informalmente y si bien no hay una posición institucional, hay un médico que ya manifestó que no hará abortos y que no lo pueden obligar por la objeción de conciencia. Otros se están asesorando”.

Desde el Sanatorio San Carlos precisaron que no hay una definición institucional por el momento respecto de la posible legalización del aborto.

Karina Rocci, gerenta del Sanatorio del Sol también señaló que “aun no nos hemos reunido pero tenemos que ver cómo encarar el tema como institución. Tenemos que ver cuál es la postura en general de los médicos”.

La responsable del sanatorio opinó a título personal: “creo que le falta mucho todavía como educación sexual, anticoncepción gratuita y el concepto de planificación familiar”.

La iniciativa que tiene media sanción establece que cada establecimiento médico debe tener un registro de profesionales que acuden a la objeción de conciencia y precisa que el profesional que pretenda objetar su intervención en la interrupción voluntaria de un embarazo debe hacerlo de manera previa y por escrito ante las autoridades del establecimiento sanitario ya sea público o privado.