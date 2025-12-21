Riesgo de incendios en Río Negro: qué dice el parte del SPLIF para este lunes en Bariloche y El Bolsón

El Gobierno de Río Negro difundió este domingo el último parte diario de riesgos de incendios en la provincia por parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera en la cordillera para mañana.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche

Es «muy alto» .

. El incendio en el cerro Runge continúa controlado y en fase de liquidación . Se mantienen tareas de vigilancia, monitoreo y enfriamiento, sin riesgo de propagación.

continúa . Se mantienen tareas de vigilancia, monitoreo y enfriamiento, sin riesgo de propagación. Clima: se anticipa cielo mayormente cubierto, con una temperatura máxima de 15 °C. Viento del oeste a 29 km/h y ráfagas de hasta 53 km/h. Por la noche, descenso marcado de temperatura y viento con ráfagas.

Durante este domingo, personal del SPLIF intervino ante denuncias por uso indebido de fuego en Villa Llanquín. La quema fue extinguida de inmediato y se labró el acta correspondiente.

Índice de peligrosidad de incendios en El Bolsón

Es «alto» .

. No se registraron incendios en la zona .

. Clima: se anticipan condiciones inestables, con una temperatura máxima de 12 °C. Viento del oeste a 13 km/h y ráfagas de hasta 18 km/h. Por la noche, se mantendrán las condiciones inestables con viento leve.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.