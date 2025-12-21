Presupuesto 2026: Javier Milei confirmó que no vetará el proyecto y que cumplirá la meta fiscal sin crear impuestos

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, pese a que la oposición le bajó del texto original la derogación del financiamiento a las universidades y de la emergencia en discapacidad.

En declaraciones a LN+, sostuvo que “en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, y amplió: “Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos”.

El mandatario nacional destacó que «ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”. Asimismo, al ser consultado sobre si iba a aceptar la ley tal cual salió de Diputados pese a las modificaciones a la propuesta original, Milei expresó: “Exactamente”.

“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos», indicó Milei.

Y agregó: “A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.

De esta forma, Milei rechazó un veto al Presupuesto 2026, versión que circuló en Casa Rosada luego de que el capítulo 11 del proyecto fuera rechazado en Diputados.

Está previsto que el viernes 26 de diciembre el tema se discuta en el recinto de la Cámara de Senadores, donde podría ser convertido en ley.

Javier Milei le deseó una “pronta recuperación” a Cristina Kirchner por su internación

En un giro sorpresivo dentro de la habitual confrontación política, el presidente Javier Milei se refirió a la salud de la expresidenta Cristina Kirchner, quien permanece internada en el Sanatorio Otamendi debido a un cuadro de apendicitis.

Milei fue enfático al separar su visión sobre la gestión pública del respeto por la integridad física de las personas. En un tono inusualmente conciliador, el Presidente remarcó la importancia de la empatía en situaciones de vulnerabilidad.

“Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, manifestó el líder libertario.

Milei sobre $Libra: “En Estados Unidos liberaron los bienes de Davis”

El presidente Javier Milei resaltó que alrededor de la cripto $Libra “no hubo estafas” y afirmó que “en los Estados Unidos le acaban de liberar todos los bienes a Davis”. En este sentido, concluyó: “O sea, que no hubo estafa”.

Señaló que antes de impulsar la cripto en febrero pasado estaba convencido de que estaba haciendo las cosas bien, pero que luego, a la luz de los hechos, se arrepintió.

“Era un mercado particular, los que entraban, sabían, no hubo estafa, porque la gente entró voluntariamente. En Estados Unidos, no hay estafa, le liberaron los fondos”, explicó Milei sobre Davis, quien se sacó con él una foto en Casa Rosada poco antes del escándalo con $Libra.

El fallo estadounidense, que salió el pasado 19 de agosto, indica que Davis puede girar casi 60 millones de dólares de las billeteras de $LIBRA y aquellas que recibieron dinero cuando se desplomó la criptomoneda el pasado 14 febrero.

El empresario podrá girar ese dinero a una cuenta argentina relacionada con «Viva La Libertad Project», la iniciativa que promocionó Milei en sus redes, en una nueva estrategia para desligarse del escándalo.

Según precisó el pasado 27 de agosto Fernando Molina, especialista crypto, Davis ya movió 3.6 millones de dólares a una de las «wallets de insiders», pero tardó más de una semana en hacerlo. En este sentido, indicó que una de ellas había comprado 500 mil dólares de $LIBRA antes del tweet del presidente y obtuvo una ganancia neta de U$S 3.15 millones.

Por su parte, desde Clarín informaron que la decisión judicial significó un duro revés para los inversionistas, pero no implicó que la causa haya caído, ya que en la resolución le ordenaron a Davis que conteste la demanda ampliada por asociación ilícita enmarcada en la Ley RICO de EE.UU.

«Lo único que pasó fue que una jueza levantó un embargo y habilitó a Hayden Davis a mover tokens dado que no hay riesgo de fuga. No hubo sobreseimiento, ni archivo, ni nada parecido. el caso sigue y francamente esto recién arranca», sostuvo por su parte Santiago Siri, un referente del mundo Bitcoin en el país.

«Es importante recalcar que lo que cayó es una medida cautelar, no se dictó sentencia en el tema de fondo, no se estableció inocencia o culpabilidad de nada«, explicó por su cuenta Maximiliano Firtman, programador y periodista que sigue el caso en sus redes sociales.

Noticias Argentinas.