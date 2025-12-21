«Pampita» visitó Neuquén en la previa de la Navidad

En la previa de la Navidad, la ciudad de Neuquén tuvo una visita de lujo. La modelo, empresaria y conductora Carolina «Pampita» Ardohain desembarcó en Alto Comague Shopping donde participó de una jornada de fiesta, compras e intercambio con el público presente. Se sacó una foto con Papá Noel, recorrió los locales y se fue con bolsas que serán parte del árbol navideño de su casa.

«El shopping está repleto ya hace días, estamos súper contentos en cantidad de visitantes. Las familias están a full disfrutando de la magia de la Navidad», comentaron desde la organización del evento. Pero vaya sorpresa se llevaron quiene por la tarde decidieron darse una vuelta por la esquina de Doctor Ramón y ruta 7. Engalada en un vestido rojo, como lo amerita la ocasión ingreso al complejo como una visitante más.

Recorrió todos los locales, se sacó foto con los fans que no podían creer pasar una jornada con una estrella del espectáculo. Visitó el stand de Papá Noel y seguramente le dejó su cartita para el próximo 24 de diciembre.

La jornada contó además con espectáculos de baile y música y mucha magia. Artistas recorrieron los pasillos del shopping haciendo que la previa de la Navidad sea algo un poco más especial. Desde la organización del evento confirmaron que esto no termina acá.

Después de todo esto, «Pampita» siguió su viaje, ya lista con los regalos para su familia y para disfrutar el fin de año.

El próximo martes el centro comercial estará abierto hasta la 01, y para las compras de último momento habrá descuentos de entre el 20 y el 50%, a los que se sumarán promociones, canjes y regalos.