Las fotos: así quedó el auto de Ernestina Pais tras el fatal siniestro en San Isidro 

La actriz y conductora conducía un Honda Civic cuando se dirigía a la función de la obra que protagonizaba.

La periodista, conductora y actriz Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel del partido bonaerense de San Isidro.

El trágico accidente ocurrió en el cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el Honda Civic negro que manejaba la conductora fue impactado sobre el lateral del conductor cuando intentaba atravesar las vías.

En las últimas horas comenzaron a difundirse imágenes del vehículo tras el choque, en las que puede observarse la magnitud del impacto sufrido por el automóvil.

Según los primeros datos de la investigación, Ernestina Pais se dirigía a una función de la obra teatral que protagonizaba cuando ocurrió el siniestro. Al arribar al lugar, los efectivos policiales y los equipos de emergencia constataron que la conductora había fallecido y que era la única ocupante del vehículo.

Personal policial, bomberos y peritos continuaban trabajando en la escena para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez.

El antecedente vial ocurrido en marzo

La muerte de Ernestina Pais volvió a poner en foco un episodio ocurrido meses atrás. El pasado 3 de marzo, la conductora había protagonizado un accidente de tránsito en el partido de Vicente López.

Según el parte policial, el vehículo Honda que conducía impactó contra un automóvil Alfa Romeo. De acuerdo con la documentación a la que accedieron distintos medios, la conductora se habría negado a realizarse el test de alcoholemia, motivo por el cual las autoridades labraron un acta equivalente a un resultado positivo.

El informe oficial indicó que en aquel episodio no hubo personas heridas y que solo se registraron daños materiales.

Las imágenes difundidas en ese momento mostraban a Ernestina Pais acompañada por otra mujer mientras aguardaba la intervención policial. Como consecuencia del procedimiento, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del vehículo y su traslado al playón municipal.

Asimismo, se informó que la conductora del otro automóvil involucrado no presentó cargos judiciales por el hecho.

La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ámbito periodístico, artístico y televisivo argentino, donde colegas y figuras públicas comenzaron a expresar sus condolencias y recordar la extensa trayectoria profesional de la conductora.