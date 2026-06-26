Bastián Jerez, el niño que sufrió un accidente a bordo de un UTV, fue trasladado a un centro de rehabilitación 

El choque de una camioneta Volkswagen Amarok y un vehículo UTV.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado tras el choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un vehículo UTV en la ciudad balnearia de Pinamar, fue trasladado a un centro de rehabilitación.

El menor estuvo alojado 136 días en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue intervenido en diversas oportunidades como consecuencia de las graves heridas que le ocasionó el siniestro ocurrido el 8 de enero.

Según informó su madre, Macarena Collantes, con un emotivo carrusel publicado en sus redes sociales, el niño se irá de ese nosocomio. La joven difundió varias fotografías de la internación del paciente en el centro de salud, al que había sido derivado desde Mar del Plata.

Además, en las últimas semanas, Collantes mostró un video enviado por el mediocampista de la Selección argentina Leandro Paredes, quien le expresó su apoyo.

«Hola, Basti, ¿cómo estás? Quería mandarte un saludo muy grande (…) y espero que estés muy bien, chau chau», manifestó Paredes en la filmación.

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Con información de N.A