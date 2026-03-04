Salieron a la luz las imágenes de Ernestina Pais tras negarse a un control de alcoholemia

El nombre de Ernestina Pais volvió a ser tapa de portales este martes por la tarde luego de protagonizar un choque vehicular en Avenida del Libertador y Las Heras y, posteriormente, negarse al test de alcoholemia correspondiente.

La conductora colisionó su vehículo contra un auto estacionado y, posteriormente, se negó a realizarse el test de alcoholemia correspondiente; por ello se le labró un acta positiva y su vehículo fue remitido al playón municipal.

Según indica el reporte oficial, no hubo heridos de gravedad en el accidente; tan solo se produjeron daños materiales.

Las fotos que comprometen a Ernestina Pais

El ciclo Puro Show Noche accedió a las imágenes del hecho en el que se vio involucrada Ernestina y mostraron las fotos del auto y de la mediática esperando a los efectivos policiales apoyada sobre otro vehículo.

En las fotos, Pais se encuentra acompañada por otra persona a quien le sostenía la mano en señal de apoyo.