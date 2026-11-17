El voraz incendio desatado en una colchonería del Bajo de Neuquén capital dejó a 15 personas evacuadas de los ocho departamentos ubicados en la planta alta del inmueble este domingo 15 de noviembre por la mañana. El siniestro ocurrió sobre la calle Félix San Martín y provocó la pérdida total de las pertenencias de varios inquilinos, quienes pasaron las últimas jornadas sin techo ni respuestas por parte de los responsables del edificio.

Frente a esta emergencia habitacional, desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia de Neuquén confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el organismo avanza con la gestión de un espacio transitorio, aseguraron que «hay acompañamiento integral» y precisaron sobre los damnificados que «a partir de hoy (martes 17) ya tienen, con hijos y mascotas».

La respuesta oficial llegó tras horas de extrema angustia y reclamos públicos de los vecinos desalojados. A través de un video en redes sociales y de entrevistas en los programas radiales, los inquilinos relataron el drama de quedarse en la calle con lo puesto y denunciaron la falta de asistencia de la inmobiliaria Avenida y de la dueña de la propiedad.

El drama de los inquilinos: pérdidas totales, abandono y amenazas en la calle

Una de las principales afectadas difundió un video para visibilizar la situación de las ocho familias que perdieron sus hogares. La mujer, que vivía en el primer piso junto a su pareja, explicó que las llamas destruyeron todas sus herramientas laborales. «Yo soy protesista dental, trabajo con el tema de mis máquinas. Tengo todos mis insumos, mis máquinas en ese lugar», lamentó.

En su descargo, la vecina apuntó contra los responsables del local comercial y contra la firma administradora. Denunció que los encargados de la colchonería les abonaron apenas una noche de alojamiento bajo el argumento de que «para ellos era suficiente», a pesar de «todo el daño que nos hicieron». Sobre la inmobiliaria, encargada de gestionar los contratos, fue categórica: «Nosotros somos inquilinos, ellos no nos hicieron cargo de nada».

«Estamos acá desde anoche y no sabemos qué hacer», expresó al pedir ayuda solidaria tras quedar «acá en la calle».

En diálogo con Mañanas en Red, otra de las damnificadas cuestionó a la propietaria de las viviendas y de todo el edificio, y criticó su actitud tras el desastre. Según su relato, la dueña los vio instalados en la vereda «y dijo que no se iba a hacer cargo de nosotros». La vecina advirtió que dos familias permanecían acampadas en la vía pública y que las restantes estaban a punto de ser desalojadas de un hotel cercano donde solo contaban con dos noches pagas. «Ellos van a quedar en situación de calle todos. Están con animales, hijos», alertó.

Los relatos expusieron la crudeza de las pérdidas materiales tras el avance del humo y el fuego. «Lo que tengo puesto me lo regaló una amiga que tengo y no tengo nada más. Porque salí con unas ojotas y un pantalón que pude ponerme ahí de mi pareja porque no tenía nada para ponerme», describió la inquilina.

«No tengo nada más. Yo me quedé sin nada, sin trabajo, sin lugar, sin nada. Me cortaron los brazos, las piernas, todo. Y nadie hace nada, ya no sé qué hacer. Tampoco soy de acá, no conozco a nadie», añadió.

A la pérdida de sus bienes se sumó la inseguridad durante la vigilia nocturna sin dormir sobre la calle Félix San Martín. La mujer denunció que intentaron robarles y que sufrieron agresiones verbales y físicas. «Nos amenazaron con unos destornilladores», afirmó. También cuestionó el accionar policial: relató que efectivos pasaron tres veces durante el día para pedirles datos de contacto por temor a represalias contra la colchonería, pero los vecinos se negaron a entregar su información personal. Cuando la mujer llamó por teléfono en medio de la noche tras las amenazas con destornilladores para pedir un móvil preventivo, la respuesta fue nula: «No pasaron en toda la noche».

«Somos ciudadanos que todos trabajamos, que todos pagamos el alquiler y hoy en día estamos en una situación de calle», lamentó uno de los inquilinos en Somos El Valle.

«Por mi caso y mi pareja, no somos de acá. Yo soy de La Rioja y mi pareja de Córdoba y no tenemos familiares y estamos en situación de calle porque no conocemos a nadie y estamos solos. Anoche pasamos dos familias en la calle. Al parecer las otras familias, que somos ocho, tuvieron donde dormir porque la mueblería les pagó a unos dos noches y a otros una noche. Así que hoy estamos en situación de calle más de cuatro familias», precisó.

Los daños y las pericias en el edificio del Bajo Neuquino

El incendio que originó esta crisis habitacional comenzó durante la mañana del domingo 15 de noviembre dentro de un salón comercial de unos 200 metros cuadrados, lo que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. El despliegue de emergencia demandó más de cuatro horas de intenso trabajo y obligó a la Policía a mantener cortes totales de tránsito sobre la calle Félix San Martín, a la altura de Bahía Blanca, y en calle Chubut hacia la avenida Mosconi, hasta que la circulación se normalizó alrededor de las 18:30.

Para evitar que las llamas se propagaran hacia los inmuebles linderos, acudieron al lugar 12 dotaciones de bomberos y alrededor de 100 efectivos provenientes de cuarteles de Neuquén, Centenario, Plottier y Cipolletti, junto con personal de Defensa Civil y ambulancias del SIEN en forma preventiva. El comisario inspector Enrique Fraile precisó que el fuego consumió entre 80 y 100 colchones y muebles de diversa índole en la planta baja. «Aproximadamente son 200 metros de superficie, con unos 80 o 100 colchones y muebles de diversa índole, y sobre el local comercial hay ocho departamentos», detalló el jefe policial.

Una vez extinguido el foco ígneo y completado el enfriamiento, las cuadrillas realizaron tareas de ventilación tanto en el local comercial como en los ocho departamentos evacuados de manera preventiva. En el edificio permanecen en actividad los peritos del Área de Siniestros de Bomberos junto con inspectores de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén, quienes evalúan el estado estructural de la construcción tras la exposición a las altas temperaturas y buscan determinar las causas exactas que iniciaron el fuego.