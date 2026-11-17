El gobernador Rolando Figueroa, la vicepresidenta 1ª de la Legislatura, Zulma Reina, y el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, presentaron el proyecto del Código Procesal de Familia. (Foto: gentileza)

El proyecto del primer Código Procesal de Familia de Neuquén ingresó este martes a la Legislatura, con procesos orales, más rápidos y una etapa obligatoria de acuerdo antes de llegar a juicio. La iniciativa la elaboró la Comisión Interpoderes y ahora deberá pasar por comisiones y por el recinto para convertirse en ley.

El gobernador Rolando Figueroa; la vicepresidenta 1ª de la Legislatura, Zulma Reina, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres, presentaron el expediente, que ingresó por Mesa de Entradas con el número 18834. Según los fundamentos, la iniciativa busca modernizar una normativa con más de 50 años de antigüedad y adaptarla a los cambios sociales y familiares actuales.

Qué propone el nuevo Código Procesal de Familia de Neuquén

El proyecto propone crear un sistema especializado en familia, con principios rectores como la oralidad, la celeridad, la inmediación y el trabajo interdisciplinario. Pone en primer lugar la protección de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia, que tendrán garantizado el derecho a ser escuchados y a contar con defensa técnica.

Para las familias que atraviesan un trámite judicial, la propuesta apunta a procesos más ágiles en divorcio, alimentos, filiación, responsabilidad parental, capacidad jurídica y restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Además, incorpora la prueba digital, los ajustes razonables y tutelas diferenciadas para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Acuerdo previo obligatorio y medidas urgentes ante la violencia familiar

Para ciertas materias, el proyecto establece una etapa previa extrajudicial obligatoria, con el objetivo de que las partes resuelvan el conflicto antes de llegar a juicio. El texto prevé excepciones en casos de violencia familiar, urgencia o desigualdad, para que la protección judicial efectiva no se demore.

En los casos de violencia familiar y de género, la iniciativa fija un procedimiento urgente, preventivo y protectorio. Contempla medidas inmediatas como la restricción de acercamiento, la exclusión del hogar, alimentos provisorios y resguardo patrimonial, en línea con la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

En materia de niñez y adolescencia, el proyecto fortalece los procedimientos especializados y prioriza la preservación de los vínculos familiares frente a la institucionalización. También establece plazos razonables para los procesos de adopción.

Cómo se elaboró el proyecto y cuál es el antecedente del Código Procesal Civil

La iniciativa forma parte del proceso de actualización de la legislación procesal provincial. A fines de 2025, ese proceso sumó el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, aprobado mediante la Ley 3551.

El texto también se apoya en el Plan Provincial de Regionalización (Ley 3480) y surgió de un proceso participativo en las siete regiones de la provincia. Su redacción reunió aportes institucionales, profesionales y de la ciudadanía, para cumplir con los estándares constitucionales y atender las necesidades de las familias locales.

Los fundamentos destacan los principios de regionalización y neuquinidad, con el fin de garantizar el acceso equitativo a una justicia especializada sin importar el lugar de residencia. El proyecto suma además herramientas para coordinar organismos y capacitar a los operadores judiciales, con respeto por la autonomía familiar.

Según la presentación, con esta iniciativa los tres poderes del Estado avanzan hacia una justicia de familia más cercana, ágil y especializada para todas las familias neuquinas. El Código Procesal Civil Adversarial hizo el mismo recorrido: se sancionó como Ley 3551 a fines de 2025 y rige desde el 1 de agosto de 2026.