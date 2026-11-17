La Navidad empieza a tomar forma en Neuquén capital. La Municipalidad lanzó la segunda edición de Capital Navideña, una propuesta que incluye actividades para las familias y un concurso para elegir las mejores vidrieras decoradas de la ciudad.

La iniciativa ya está en marcha y convoca a comerciantes, vecinos y vecinas a participar con adornos en sus locales, casas y barrios. Uno de los principales atractivos será el certamen Vidrieras Mágicas, que tendrá premios para los comercios ganadores.

Luces, adornos y propuestas para celebrar la Navidad en Neuquén

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó: “Estamos lanzando la segunda edición de Capital Navideña, esa que vivimos el año pasado con un arbolito, con las calles totalmente adornadas, vivimos el pesebre, vivimos coros los fines de semana. Pero también vivimos los comercios que fueron parte, con todas sus vidrieras ornamentadas, y las infancias que tuvieron ese rol protagónico”.

La secretaria de jefatura de gabinete, María Pasqualini, junto a la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, y la secretaria de Comercio, Gabriela Cagol.

La funcionaria también invitó a los vecinos a decorar sus viviendas y espacios compartidos. “Les vamos a pedir que también adornen sus casas, sus frentes, sus cuadras. El espíritu navideño llega para que las familias y la ciudad estemos todos juntos con ese mensaje de esperanza, de paz, de solidaridad”, dijo.

Además, recordó que los comercios ya pueden participar del concurso y convocó a los barrios a sumarse con sus propias decoraciones. “A partir de hoy, los comercios ya pueden participar de Capital Navideña con sus vidrieras. También llamamos a los diferentes barrios y a los vecinos a que pongan ese toque navideño en su casa. Una Navidad que te abraza, una Navidad de la ciudad donde todos nos sentimos parte, donde la esperanza es la clave”, agregó.

Vidrieras Mágicas en Neuquén: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Los comercios interesados en participar del concurso Vidrieras Mágicas ya pueden inscribirse. La convocatoria estará abierta hasta el lunes 14 de diciembre y requiere enviar un correo electrónico con los datos del local y dos fotografías de la vidriera decorada con motivos navideños.

La inscripción debe realizarse a través de la dirección concursovidrierasmagicas@muninqn.gov.ar. La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, invitó a los comerciantes de la ciudad a sumarse a la propuesta.

Árbol de navidad en Neuquén: Foto: Cecilia Maletti.

Una vez finalizado el plazo, el martes 15 de diciembre se realizará una preselección de diez vidrieras. En esta instancia, una votación institucional tendrá en cuenta cuatro criterios: creatividad, originalidad, espíritu navideño y organización del espacio.

Las diez propuestas finalistas se publicarán en las redes oficiales de la Municipalidad para que los vecinos puedan votar. De esa manera, la elección también tendrá una instancia de participación abierta a la comunidad.

Qué premios recibirán los ganadores del concurso de vidrieras navideñas

La competencia tendrá tres comercios ganadores, que recibirán los siguientes premios:

Primer puesto: una notebook.

una notebook. Segundo puesto: un televisor de 55 pulgadas.

un televisor de 55 pulgadas. Tercer puesto: un televisor de 42 pulgadas.

Los ganadores se conocerán entre el 22 y el 23 de diciembre, fechas previstas para la premiación.

Capital Navideña también tendrá sorteos y actividades para las familias

La segunda edición de Capital Navideña incluirá una propuesta destinada a las infancias de entre 3 y 12 años. Los chicos podrán presentar dibujos con motivos navideños en las urnas que estarán distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Se podrán encontrar en comisiones vecinales, edificios municipales, delegaciones y espacios de concurrencia pública como la ETON, entidades bancarias, el correo y comisarías. Cada dibujo deberá incluir el nombre del niño o niña, el barrio al que pertenece y los datos de contacto de una persona adulta responsable.

Con los trabajos recibidos, el domingo 20 de diciembre se realizará un sorteo de bicicletas y otros regalos junto al árbol navideño de la ciudad. La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, convocó a las familias a preparar los dibujos y acercarlos a las urnas.

“Que las infancias empiecen a preparar los dibujitos navideños que van a tener las urnas disponibles para que puedan colocarlo y terminemos con este gran sorteo con muchos premios», expresó.