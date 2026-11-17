Los representantes del Asociación Patriótica Tiro Federal de General Roca dejaron una huella imborrable en la 4° edición del Torneo Internacional Trasandino y el 2° Torneo Binacional de Equipos Provinciales, disputados del 13 al 15 de noviembre en San Rafael, Mendoza.

Con Alejandro Villani y Jorge Beteluz como grandes protagonistas, la delegación roquense cosechó 9 medallas a nivel institucional (3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce) y le otorgó a Río Negro el tercer puesto en el medallero provincial.

Alejandro Villani, figura en Mayores

En la exigente categoría Hombres Mayores, Alejandro Villani tuvo un fin de semana de altísimo nivel, subiéndose al podio en prácticamente todas las pruebas que disputó.

En 10m Pistola de Aire (Copa Challenger), Villani dominó la clasificación general con 564 puntos (y 16 centros internos), logrando la medalla de oro de la etapa clasificatoria. En la exigente Final Olímpica, el roquense sostuvo su gran nivel y se quedó con la medalla de bronce tras sumar 206,9 unidades.

En 25m Pistola Deportiva, se consagró campeón y medalla de oro al liderar la prueba con 549 puntos, superando por siete unidades a su escolta mendocino.

En Pistola Tiro Rápido, sumó otro oro para Roca tras imponerse con autoridad en la línea de tiro con un total de 526 puntos.

En 50m Pistola Libre, también se subió al podio, alcanzando el tercer puesto (bronce) con 218 puntos.

Jorge Beteluz, presencia con buen nivel en Veteranos

Por su parte, Jorge Beteluz cumplió una gran labor en la división Veteranos, aportando experiencia y puntos clave tanto en lo individual como en equipo.

En 25m Pistola Deportiva, obtuvo la medalla de plata tras finalizar segundo en su categoría con 437 puntos.

En 25m Pistola Fuego Central, volvió a subir al segundo escalón del podio para colgarse la presea de plata con un registro de 459 puntos.

En 25m Pistola Standard, sumó su tercera medalla de plata individual al ubicarse segundo con 397 puntos.

En 25m Pistola 11,25mm cerró su participación en armas de grueso calibre con una medalla de bronce al totalizar 189 unidades. Además, completó su participación en 10m Pistola de Aire con 410 puntos (5° puesto).

El gran nivel mostrado por ambos tiradores roquenses tuvo su punto máximo en el 2° Torneo Binacional de Equipos Provinciales. En este certamen representando a de Río Negro, la dupla conformada por Villani y Beteluz se consagró campeona por partida doble.

Oro en Pistola Deportiva por equipos, sumando 986 puntos (549 de Villani y 437 de Betelu) para superar a los conjuntos de San Luis (953) y Córdoba (913).

Alejandro Villani y Jorge Beteluz cosecharon nueve podios individuales en el Torneo Internacional Trasandino. (Fotos gentileza)

Oro en Pistola Standard por equipos, repitieron lo más alto del podio con 903 puntos (506 de Villani y 397 de Betelu), relegando nuevamente a San Luis (844) y Córdoba (813).

Con las dos conquistas doradas de la dupla roquense, Río Negro finalizó en el 3° puesto del medallero provincial (detrás de Córdoba y Mendoza), ratificando el excelente presente del tiro deportivo de los roquenses a nivel nacional e internacional.

Córdoba se quedó con el Torneo Binacional Provincial

En paralelo, se disputó la 2° edición del certamen por equipos provinciales. La provincia de Córdoba lideró cómodamente la tabla con 5 oros, 3 platas y 2 bronces (10 medallas). El segundo puesto fue para Mendoza (3 oros, 1 plata y 1 bronce) y el tercero para Río Negro (2 oros).

Vale destacar que el torneo contó con el respaldo de la Federación Argentina de Tiro (FAT), la Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Rafael, consolidándose como una cita obligada en el calendario regional.