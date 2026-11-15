Incendio en una colchonería del bajo de Neuquén: Bomberos trabaja en el lugar y hay cortes de calles
El fuego comenzó este domingo por la mañana en un local de la calle Félix San Martín. Hay interrupciones en la circulación vehicular mientras trabajan los equipos de emergencia.
Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo por la mañana en el Bajo de Neuquén capital a raíz de un incendio desatado en el interior de una colchonería ubicada sobre la calle Félix San Martín.
De acuerdo con el relato de testigos a Diario RÍO NEGRO, las llamas se iniciaron durante las primeras horas del día dentro del local comercial, generando una densa columna de humo en el sector.
Según pudo confirmar este medio, para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se propague hacia inmuebles linderos, trabajan de manera conjunta dotaciones de Bomberos de Neuquén y de Plottier, junto con personal de Defensa Civil y ambulancias del SIEN de forma preventiva.
A raíz de la magnitud del despliegue, la Policía dispuso un perímetro de seguridad con cortes de tránsito totales entre las calles Chubut y Santa Cruz. Según los reportes viales en la zona, la circulación se encuentra completamente interrumpida sobre Félix San Martín, a la altura de Bahía Blanca, y en calle Chubut, en dirección hacia la intersección con la avenida Mosconi.
Las autoridades solicitan a los conductores evitar este sector del Bajo neuquino y utilizar vías alternativas para circular mientras continúan las tareas de extinción y enfriamiento en el comercio afectado.
Comentarios