Incendio en una colchonería del bajo de Neuquén: Bomberos trabaja en el lugar y hay cortes de calles

Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo por la mañana en el Bajo de Neuquén capital a raíz de un incendio desatado en el interior de una colchonería ubicada sobre la calle Félix San Martín.

De acuerdo con el relato de testigos a Diario RÍO NEGRO, las llamas se iniciaron durante las primeras horas del día dentro del local comercial, generando una densa columna de humo en el sector.

Foto: gentileza

Según pudo confirmar este medio, para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se propague hacia inmuebles linderos, trabajan de manera conjunta dotaciones de Bomberos de Neuquén y de Plottier, junto con personal de Defensa Civil y ambulancias del SIEN de forma preventiva.

A raíz de la magnitud del despliegue, la Policía dispuso un perímetro de seguridad con cortes de tránsito totales entre las calles Chubut y Santa Cruz. Según los reportes viales en la zona, la circulación se encuentra completamente interrumpida sobre Félix San Martín, a la altura de Bahía Blanca, y en calle Chubut, en dirección hacia la intersección con la avenida Mosconi.

Foto: gentileza.

Las autoridades solicitan a los conductores evitar este sector del Bajo neuquino y utilizar vías alternativas para circular mientras continúan las tareas de extinción y enfriamiento en el comercio afectado.