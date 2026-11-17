El juicio por jurados que terminó con la declaración de culpabilidad del policía Emerson Marín por femicidio y que se cerraría esta semana con la condena a prisión perpetua está lejos de ser un caso cerrado, aseguró el abogado defensor, Diego Navarro, quien prepara una impugnación y espera probar que hubo al menos cuatro testigos “mendaces”.

En su alegato durante la audiencia de cesura realizada el último jueves Navarro advirtió que presentaría denuncias por falso testimonio. Confía en demostrar que esas declaraciones escuchadas durante el juicio indujeron a error a los jurados y sellaron la suerte de la hipótesis defensiva, según la cual Marín no mató a Estefanía Civardi con su arma reglamentaria, sino que se trató de un suicidio.

En diálogo con este medio Navarro señaló hoy que reúne elementos para efectuar en breve sus planteos judiciales, para lo cual tiene que revisar grabaciones y otros antecedentes, y que cuenta con un plazo de hasta diez días hábiles después de notificada la sentencia “integral”.

Dijo que sus objeciones apuntan contra dos peritos y dos exparejas de Marín que brindaron testimonio durante el juicio. Según Navarro, uno de los declarantes que a su entender cometió falso testimonio fue “un perito armero” y la otra es una perito en criminalística. Al primero le atribuye haber valorado en forma deficiente una “posición antiergonómica y antinatural” del brazo al empuñar el arma para el disparo que causó la muerte de Civardi y que “no se condice con la trayectoria y la posición del cuerpo”.

Recordó que cuando quiso lo quiso interrogar en el juicio sobre esos detalles el experto se ofuscó y el interrogatorio quedó frustrado. “Con su expertise no puede mentir de esa manera”, dijo Navarro. La perito en criminalística cuestionada efectuó el análisis de todos los relevamientos (propios y de otros técnicos), los sistematizó en una “secuencia fáctica” y llegó a la conclusión de que la hipótesis del femicidio tenía una probabilidad media, mientras que al suicidio le otorgó probabilidad “baja”, según expuso ante el jurado y las partes.

Para Navarro, su razonamiento “no fue certero, porque nunca nombra una frazada sobre la mano izquierda de la víctima”, que a su entender colisiona con la teoría del femicidio. “Pedí más precisiones, pedí el móvil que habría tenido Marín, y nunca me los dieron”, aseguró.

Obstáculos para investigar

El abogado defensor dijo que “desde un inicio” el caso se investigó como un femicidio y hubo mucha resistencia a ampliar las evaluaciones periciales para confirmar o descartar la opción de la muerte por suicidio. Refirió que Civardi también tenía pólvora en la mano cubierta por la frazada y no fue considerado. “Esta persona de criminalística trazó una secuencia fáctica que provocó el error del jurado”, sostuvo el letrado.

Navarro dijo que los denunciará por falso testimonio y hará lo mismo con dos mujeres que tuvieron relaciones anteriores con Marín y lo describieron como una persona posesiva, celosa y violenta con sus parejas. Dijo que una de ellas habló de una denuncia en su contra, “por la que terminó sobreseído”, y la otra, que declaró en presencia, “dijo un montón de cosas que no fueron así, se la motivó para que mienta. Relató un hecho con el arma,en la cama, casi calcado con el que se investigaba en este caso. Demasiada coincidencia”.

Navarro dijo que si bien el principio general es que los fallos de un jurado popular no son recurribles, sí amerita su revisión la demostración de irregularidades como las que él denuncia. Señaló que el Tribunal de Impugnación podría intervenir, aun cuando las causas por falso testimonio todavía no alcancen sentencia firme. Dijo que de eso se trata la “cuestión federal” que planteó en su momento y que podría terminar con una revisión en la Corte Suprema. A su entender, el máximo tribunal debería examinar si Marín no fue “condenado de antemano, sin examinar toda la prueba”.

Según entiende Navarro, los integrantes del jurado popular fueron “llevados a error” porque debieron sopesar información que era “muy científica”. Dijo que el Código Procesal prevé revisión en esos casos y que “se va a demostrar con los falsos testimonios”.