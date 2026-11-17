La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se prepara para la Expo Diseño 2026. El evento reúne lo mejor de las producciones anuales de sus estudiantes en las carreras de Diseño Visual, Diseño de Interiores y Mobiliario, y Diseño Industrial.

La exposición será el miércoles 25 de noviembre, de 10 a 20, en el edificio de la UNRN de Estados Unidos 750, en Roca, con entrada libre y gratuita. La convocatoria está abierta a la comunidad y también busca acercar la oferta universitaria a alumnos del nivel secundario.

La Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo organiza la jornada, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle–Valle Medio. Los trabajos mostrarán distintos procesos y enfoques del diseño, desde la comunicación visual hasta la creación de objetos y la resolución de necesidades vinculadas con los espacios interiores.

De las aulas a la comunidad del Alto Valle

La Expo reunirá producciones realizadas durante el año en distintas materias y talleres. En la muestra habrá trabajos de las tres carreras, con propuestas que reflejan los aprendizajes y las búsquedas de cada área.

El diseño visual aborda recursos para comunicar ideas e información; el industrial, la concepción de objetos y productos; y el de interiores y mobiliario, la organización de espacios y la relación entre las personas y su entorno. La exposición ofrecerá un panorama de esos campos y de sus diferencias, a partir de los trabajos realizados por estudiantes.

Además de observar las piezas, los visitantes podrán conocer cómo se desarrolló cada propuesta y qué decisiones tomaron sus autores. Ese intercambio permitirá acercarse al proceso de diseño, desde la identificación de un problema hasta la elaboración de una respuesta visual, material o espacial.

La muestra también propone discutir el lugar del diseño en la vida cotidiana. La disciplina interviene en productos, espacios y formas de comunicación que se utilizan a diario. Así, los proyectos permitirán ver cómo las ideas de las aulas se traducen en objetos y soluciones concretas, y qué necesidades intentan atender.

Una puerta de entrada a la universidad

La actividad se realizará en el marco de la difusión de las carreras de la UNRN y de las inscripciones para el ciclo lectivo 2027. La organización invita especialmente a estudiantes secundarios, que podrán recorrer el edificio y conocer las propuestas de formación vinculadas con el diseño.

Para quienes evalúan seguir una carrera universitaria, la visita ofrece una oportunidad de observar trabajos y despejar dudas sobre las áreas de estudio. El contacto con estudiantes y docentes puede aportar información práctica sobre la formación y sus posibles campos de desarrollo, antes de elegir una opción académica.

La Expo Diseño forma parte de las acciones de extensión de la sede Alto Valle–Valle Medio y busca acercar la producción universitaria a la comunidad. La jornada del 25 de noviembre será abierta al público, sin costo de entrada, en el edificio de Estados Unidos 750.