Las horas más complicadas por la alerta en Río Negro: tormenta, viento y granizo a la vista

La previa al día de la primavera y el Día del Estudiante se viste de gris. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que afectará a la zona este de Río Negro con fuertes lluvias, viento y posible granizo, por ello para que estés listo te contamos cuáles serán las horas más complicadas.

El organismo nacional detalló que el área será afectada por tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, y resaltó que las mismas podrían provocar «intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, granizo y abundante caída de agua en cortos periodos».

Las horas más complejas de la alerta

En el pronóstico, el SMN informó que las zonas de Río Negro afectadas serán: Avellaneda y Pichi Mahuida.

Luego resaltó que el temporal se hará sentir con más intensidad durante la tarde y hacia la noche se espera que haya una leve mejoría.

En ciudades como Choele Choel, se esperan lluvias aisladas durante el día y la noche, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40% y el 70%.

En cuanto a la temperatura, la máxima se sitúa entre los 15 °C y 14 °C, mientras que la mínima rondará los 19°C.