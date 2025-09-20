Salió el sol, pero ¿terminó la lluvia en el Alto Valle?: a qué hora vuelven los chaparrones

Este sábado inicio con lluvias en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Pasada media mañana, salió el sol y reavivó el verde que anticipa la llegada de la primera. Sin embargo, no llegó el fin de las precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. ¿A qué hora vuelven los chaparrones esta jornada a Neuquén, Roca y Cipolletti? ¿Cómo arrancará la primavera este domingo 21 de septiembre?

De acuerdo al sitio web del SMN y la AIC se anuncian tormentas aisladas durante toda la mañana. Hacia la tarde, además, continúa el pronóstico de chaparrones.

Por otro lado, se espera que el viento vaya en ascenso a lo largo de la jornada: a la tarde podría alcanzar los 50 kilómetros por hora, al igual que en la noche.

En cuanto a la temperatura, se espera un sábado menos caluroso que el resto de la semana con una máxima que no superará los 17°C.

A qué hora se anuncia la lluvia en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Pese a que la AIC y el SMN anunció lluvias y tormentas aisladas durante todo el sábado, The Wheather Chanel, la aplicación que muchos usuarios tienen en sus celulares, anticipa el horario estimado en que podría caer el próximo chaparrón a Neuquén y Roca.

Informa que el cielo estará mayormente cubierto casi toda la jornada y recién a las 14 llegarán las precipitaciones. Se mantendrán hasta las 17, para cerrar una tarde tranquila. Sin embargo, a las 21 podrían volver los chaparrones.

De todas maneras, habrá que estar atentos en lo que queda del sábado y también el domingo, primer día de la primavera: tanto la AIC y el SMN pronostican tormentas para el inicio del día de mañana.

Alerta por nevadas, tormentas y lluvia en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta combinada por fuertes nevadas, tormentas y lluvias para el norte de la Patagonia, afectando a las provincias de Neuquén y Río Negro.

Alerta en Neuquén

Nevadas: Se esperan nevadas de variada intensidad en toda la cordillera. Las zonas más altas podrían acumular entre 20 y 30 centímetros de nieve , mientras que en áreas más bajas es posible una mezcla de lluvia y nieve. Las nevadas comenzarán durante la madrugada y se mantendrán por la mañana en Huiliches, Lácar, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín y Aluminé.

Lluvias en Los Lagos: La región de Los Lagos tendrá nevadas durante la madrugada, seguidas de fuertes lluvias por la mañana. Se esperan acumulados de 15 a 30 mm en la cordillera y de 10 a 20 mm en la meseta.

Alerta en Río Negro