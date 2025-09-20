Salió el sol, pero ¿terminó la lluvia en el Alto Valle?: a qué hora vuelven los chaparrones
La jornada inició con precipitaciones y, según el Servicio Meteorológico Nacional, prometen volver a lo largo del sábado. ¿Y el domingo, primer día de la primavera? El clima en Neuquén, Roca y Cipolletti.
Este sábado inicio con lluvias en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Pasada media mañana, salió el sol y reavivó el verde que anticipa la llegada de la primera. Sin embargo, no llegó el fin de las precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. ¿A qué hora vuelven los chaparrones esta jornada a Neuquén, Roca y Cipolletti? ¿Cómo arrancará la primavera este domingo 21 de septiembre?
De acuerdo al sitio web del SMN y la AIC se anuncian tormentas aisladas durante toda la mañana. Hacia la tarde, además, continúa el pronóstico de chaparrones.
Por otro lado, se espera que el viento vaya en ascenso a lo largo de la jornada: a la tarde podría alcanzar los 50 kilómetros por hora, al igual que en la noche.
En cuanto a la temperatura, se espera un sábado menos caluroso que el resto de la semana con una máxima que no superará los 17°C.
A qué hora se anuncia la lluvia en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro
Pese a que la AIC y el SMN anunció lluvias y tormentas aisladas durante todo el sábado, The Wheather Chanel, la aplicación que muchos usuarios tienen en sus celulares, anticipa el horario estimado en que podría caer el próximo chaparrón a Neuquén y Roca.
Informa que el cielo estará mayormente cubierto casi toda la jornada y recién a las 14 llegarán las precipitaciones. Se mantendrán hasta las 17, para cerrar una tarde tranquila. Sin embargo, a las 21 podrían volver los chaparrones.
De todas maneras, habrá que estar atentos en lo que queda del sábado y también el domingo, primer día de la primavera: tanto la AIC y el SMN pronostican tormentas para el inicio del día de mañana.
Alerta por nevadas, tormentas y lluvia en Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta combinada por fuertes nevadas, tormentas y lluvias para el norte de la Patagonia, afectando a las provincias de Neuquén y Río Negro.
Alerta en Neuquén
- Nevadas: Se esperan nevadas de variada intensidad en toda la cordillera. Las zonas más altas podrían acumular entre 20 y 30 centímetros de nieve, mientras que en áreas más bajas es posible una mezcla de lluvia y nieve. Las nevadas comenzarán durante la madrugada y se mantendrán por la mañana en Huiliches, Lácar, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín y Aluminé.
- Lluvias en Los Lagos: La región de Los Lagos tendrá nevadas durante la madrugada, seguidas de fuertes lluvias por la mañana. Se esperan acumulados de 15 a 30 mm en la cordillera y de 10 a 20 mm en la meseta.
Alerta en Río Negro
- Lluvias en la cordillera: La alerta amarilla por lluvias afecta a Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquincó, 9 de Julio, y el oeste de El Cuy y 25 de Mayo. El SMN prevé 15 a 30 mm de precipitación acumulada en zonas cordilleranas y 10 a 20 mm en la meseta. No se descarta la caída de nieve mezclada con lluvia en las zonas más elevadas.
- Tormentas: El norte de la provincia, específicamente en Avellaneda y Pichi Mahuida, está bajo alerta amarilla por tormentas. Se esperan ráfagas de hasta 60 km/h, granizo y hasta 30 mm de agua en cortos períodos.
