Antes de la primavera, llega el caos climático al Alto Valle: sábado con lluvia, viento y posible tormenta eléctrica

El Alto Valle se prepara para un sábado de clima totalmente inestable, marcado por una combinación de lluvia, viento y la posibilidad de tormentas eléctricas, en lo que será la antesala a la llegada de la primavera y los festejos por el Día del Estudiante. Acá te contamos los detalles del pronóstico del tiempo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indicó que la jornada estará dominada por el ingreso de aire húmedo e inestable, lo que generará condiciones ideales para la formación de lluvias y chaparrones aislados, en algunos sectores se prevé hasta tormentas eléctricas.

Además otro protagonista será el viento que se instalará durante la tarde e irá aumentando su intensidad, aun así cabe resaltar que por estos fenómenos no se emitió ninguna alerta meteorológica.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

En la ciudad de Neuquén se esperan lluvias aisladas durante el día y la noche, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. En el pronóstico se menciona la posibilidad de tormentas eléctricas para la noche.

En cuanto a la temperatura, la máxima se sitúa entre los 16 °C y 17 °C, mientras que la mínima rondará los 10 °C. Por el viento se esperan velocidades moderadas durante la mañana y la tarde, pero por la noche cambiará y sus ráfagas podrían alcanzar los 51 km/h.

La situación en Roca y sus alrededores no será muy distinta, se pronostican lluvias durante el día pero aparecerán de manera aisladas y no se cree que cause mayores inconvenientes.

Respecto a la temperatura, la máxima esperada es de 18 °C y la mínima rondará los 11 °C. El viento será leve a moderado y se esperan ráfagas de hasta 42 km/h durante la jornada.