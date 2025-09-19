Alerta por nevadas, tormentas y lluvia en Neuquén y Río Negro este sábado: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas para este sábado en Neuquén y Río Negro. El organismo advirtió por fuertes nevadas, tormentas y lluvias en el norte de la Patagonia. Los detalles.

En la provincia rionegrina, emitieron alerta amarilla por lluvia en Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquincó, 9 de Julio, el oeste de El Cuy y 25 de Mayo.

«El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm«, detallaron desde el SMN.

Asimismo, informaron que no descartan que las precipitaciones sean en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

En la parte cordillerana, iniciarán en la madrugada y seguirán por la mañana; en la meseta, serán sólo durante la mañana.

Por otra parte, en el norte de la provincia emitieron alerta amarilla por tormentas, más precisamente en Avellaneda y Pichi Mahuida, que se desarrollarán durante la mañana y la tarde.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm«, informaron.

Alerta por nieve y lluvia en Neuquén: horarios y zonas afectadas

Mientras tanto, en la provincia de Neuquén emitieron alerta amarilla por fuertes nevadas y lluvias en toda la cordillera de la provincia.

Con respecto a las nevadas, serán de variada intensidad y se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros. «En zonas más bajas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», señalaron.

La nieve se aguarda que llegue durante la madrugada y se mantenga por la mañana en las zonas cordilleransa de Huiliches, Lácar, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín y Aluminé (incluido el sur).

Mientras tanto, en Los Lagos se aguardan nevadas por la madrugada y fuertes lluvias durante la mañana: «En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm».

Foto: alertas del SMN.





