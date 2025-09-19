Alerta por nevadas, tormentas y lluvia en Neuquén y Río Negro este sábado: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre las condiciones meteorológicas para mañana en el norte de la Patagonia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas para este sábado en Neuquén y Río Negro. El organismo advirtió por fuertes nevadas, tormentas y lluvias en el norte de la Patagonia. Los detalles.
En la provincia rionegrina, emitieron alerta amarilla por lluvia en Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquincó, 9 de Julio, el oeste de El Cuy y 25 de Mayo.
«El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm«, detallaron desde el SMN.
Asimismo, informaron que no descartan que las precipitaciones sean en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.
En la parte cordillerana, iniciarán en la madrugada y seguirán por la mañana; en la meseta, serán sólo durante la mañana.
Por otra parte, en el norte de la provincia emitieron alerta amarilla por tormentas, más precisamente en Avellaneda y Pichi Mahuida, que se desarrollarán durante la mañana y la tarde.
«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm«, informaron.
Alerta por nieve y lluvia en Neuquén: horarios y zonas afectadas
Mientras tanto, en la provincia de Neuquén emitieron alerta amarilla por fuertes nevadas y lluvias en toda la cordillera de la provincia.
Con respecto a las nevadas, serán de variada intensidad y se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros. «En zonas más bajas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», señalaron.
La nieve se aguarda que llegue durante la madrugada y se mantenga por la mañana en las zonas cordilleransa de Huiliches, Lácar, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín y Aluminé (incluido el sur).
Mientras tanto, en Los Lagos se aguardan nevadas por la madrugada y fuertes lluvias durante la mañana: «En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm».
