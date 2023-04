Para celebrar los 46 años de creación de las Madres de Plaza de Mayo, las Madres neuquinas compartirán con estudiantes y jóvenes la película “La Ronda de los Pañuelos al Sur”.



Será este domingo 30 de abril, a las 18 , en la bilbioteca Eliel Aragón, de Mudón, ubicada en gobernador Asmar 1835. La actividad fue organizada por la asociación grupo por la memoria y compromiso con las Madres y los 30.000 y las Madres.



“Tenemos una película para las escuelas, que la pueden ver distintos jóvenes, porque no todos los padres les cuentan sobre las Madres. Es una película que se trabajó muchísimo, sobre las Madres de Neuquén, para que conozcan la historia de cómo empezamos y cómo seguimos, firmes, con las primeras palabras”, sostuvo Inés Ragni.

Agregó que “algunos padres, no todos, siempre les dicen por qué la marcha de las Madres el 24 marzo y les explican por qué hay que salir. El nuestro no es un reclamo político, es el reclamo en las calles, reclamamos por las vidas, por aquellos que querían hacer la diferencia, los que querían hacer otro mundo, otras cosas. Desgraciadamente no están, entonces estamos nosotras, está nuestro grupo, los organismos de Derechos Humanos, los que nos dicen que hay que seguir firmes”.

Las Madres neuquinas comparten este 30 de abril, sus 46 años de vida como asociación (foto Matías Subat)



La Ronda de los Pañuelos al Sur, es un documental que comenzó hace más de una década, que se puso a rodar antes de la pandemia y que se estrenó el año pasado, sobre la lucha de la filial Neuquén y Alto Valle de las Madres de Plaza de Mayo.



Con entrevistas a Lolín Rigoni e Inés Ragni como protagonistas, dura un poco más de una hora.Tiene guión y la dirección de Gustavo Gzain, la producción de Lorena Galán y el trabajo fotográfico de Iru Sánchez y Gustavo Gzain, con la edición de Violeta Arzamndía. La música es de Sebastián Rigoni, uno de los nietos de las Madres neuquinas.