Las ruinas de la casa escondida que guarda secretos del antiguo Bariloche

Algo escondida en un predio de la calle Pasaje Gutiérrez, los restos de una pequeña estructura de madera, abarrotada de huecos y rodeada de árboles, alberga gran parte de la historia de Bariloche. Tiempo atrás, los guadabosques municipales emprendieron la tarea de limpiarla ya que estaba cubierta de vegetación que, poco a poco, iba invadiendo sus recovecos y ya no permitía ni siquiera ingresar.

No era ese el lugar original de la casa que, a fines del siglo XIX, estaba ubicada en Mitre y Quaglia. Allí vivió Carlos Wiederhold, un chileno que abrió el primer almacén de ramos generales de Bariloche, al que llamó «La Alemana», en un primer momento. El local estaba próximo a esa vivienda que sobrevivió al paso del tiempo.

Hoy los especialistas evalúan las condiciones de la estructura para ver si se puede restaurar tal como sucedió con la casa Bachmann, en el predio ubicado en Elflein y Morales. En este caso, la construcción se remonta a 1907, con una ampliación en 1937 y la declaración de Patrimonio Histórico en 1980, aunque transitó décadas de abandono y deterioro.

Guarbosques del Municipio limpiaron la casa y el predio. Foto: Marcelo Martínez

«La idea es conservar la casa de Wiederhold que formaría parte de una aldea histórica con las casas más antiguas de la ciudad a modo de circuito turístico. Otra posibilidad que se baraja es construir una réplica de esa casa«, indicaron desde el Municipio de Bariloche.

Eduardo Pérez, director del Museo Perito Moreno en el Centro Cívico, comentó que cuando Wiederhold llegó a Bariloche desde Chile decidió poner en marcha el comercio -que poco después, cambió su nombre a «San Carlos» que motivó la denominación «San Carlos de Bariloche» en la fundación- e incluso el Puerto San Carlos «que era lugar de acopio y venta» de productos de Chile que, a su vez, eran importados.

Guarbosques del Municipio limpiaron la casa y el predio. Foto: Marcelo Martínez

«Traía productos desde el puerto de Chile hasta esta región. A la vez, instaló un molino harinero y una panadería. ‘La Alemana’ pasó a llamarse ‘San Carlos’ porque, en una carta que le envían, en vez de decirle Don Carlos, lo llaman San Carlos«, contó Pérez.

Cuando Wiederhold decidió regresar a Chile, le dejó el almacén a su socio que conformó la compañía Chile Argentina. A mediados de 1910, fue vendida a Primo Capraro.

Pérez recordó que, en los años 70, la casa de Wiederhold fue trasladada al predio donde se encuentra actualmente ya que la idea era generar una aldea histórica en el predio donde funciona el Senasa, en Elflein y Morales, a pocas cuadras del Centro Cívico. La idea quedó trunca.

«Desde entonces -aclaró- nunca hubo un rescate real y la vivienda sufrió un deterioro total. La mayor parte de la estructura era alerce que resiste el tiempo. Quedó la tejuela larga que mide 1,20 metro. Eso fue quedando».

La casa estaba ubicada en Mitre y Quaglia. Foto: Marcelo Martínez

Pérez destacó que el nombre de la ciudad «viene de Wiederhold y de hecho, la ciudad creció en base a él. Creó un puerto en 1895 que, a lo largo del tiempo, se ha ido restaurando».

Cuando se le consultó por el regreso tan temprano de Wiederhold a Chile, Pérez recalcó que se debió a una enfermedad que lo llevó a emprender un tratamiento en Santiago de Chile.

«Lo cierto -acotó- es que este hombre chileno de origen alemán era empresario y emprendedor. Viajero y explorador. Al enfermarse se tuvo que ir, pero nunca perdió contacto con Bariloche. De hecho, en febrero de 1925, el pueblo de Bariloche le organizó un festejo considerándolo fundador de Bariloche por la apertura de La Alemana».

Guarbosques del Municipio limpiaron la casa y el predio. Foto: Marcelo Martínez

Homenaje a Wiederhold

El Municipio de Bariloche ya inició el trámite para repatriar los restos de Wiederhold que contaría con el consentimiento de sus familiares en Chile. A su vez, se avanza con la construcción de un mausoleo en el ingreso del Cementerio Municipal que estaría finalizada en 40 días.

Este espacio semicubierto de 7,50 por 4,50 metros estará cubierto de porcelanato con guardas de piedra y una sobreelevación de piedra negra donde se ubicará el cobre con los restos. Indicaron que tendrá iluminación y fotos históricas de Bariloche.