Las tristes imágenes del temporal en Buenos Aires: hay más de 4 mil evacuados y volvieron a emitir alerta roja

Momentos dramáticos se viven en la provincia de Buenos Aires por un fuerte temporal que no cesa hace ya tres días. Por las inundaciones más de cuatro mil vecinos tuvieron que evacuar sus casas y siete rutas se encuentran intransitables. Además, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir alerta roja para una parte del territorio bonaerense.

Según el último parte del gobierno provincial en horas de la parte, aproximadamente 4.460 personas abandonaron sus hogares entre personas rescatadas y quienes se trasladaron por voluntad propia. Asimismo, unas 3.166 están alojadas en centros de evacuados.

Foto: Luis Robayo – AFP.

«Es nuestro tercer día de tormenta, cayeron más de 400 milímetros a lo largo de estos tres días. Estamos con un fenómeno climático muy inestable que nos ha generado una tormenta muy intensa, similar a lo que fue Bahía Blanca pero extendida a lo largo de tres días», explicó el ministro Alonso, titular de la cartera de Seguridad, este sábado por la tarde.

Foto: Rodrigo Abd.

El gobernador Axel Kicillof confirmó cerca del mediodía que por el momento no se reportaron fallecidos, pero destacó que «todavía la situación es crítica y probablemente se extienda hasta la noche de hoy«.

Además, desde Vialidad indicaron que permanecen anegadas por abundante agua en la calzada las rutas provinciales 51 (entre Arrecifes y Carmen de Areco), 191 (entre Arrecifes y Salto), 31 (entre Salto y Rojas), 32 (entre Salto y Pergamino), 41 (acceso a Villa Lía en San Antonio Areco), y Ruta 31 (entre Ruta 7 y 191).

Foto: Rodrigo Abd.

Con respecto a las rutas nacionales, la 8 tiene un corte parcial en un carril entre los kilómetros 147 y 164 (transitable para vehículos pesados), la Ruta 9 tiene corte total mano a Rosario en el KM 84 hasta el 120, y otro en el KM 231 hacia San Nicolás.

Foto: Luis Robayo.

Otra vez alerta roja por tormentas en parte de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta tarde alerta roja en varios municipios de la provincia de Buenos Aires.

Las zonas afectadas son San Nicolás de los Arroyos, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, San Antonio de Areco, Capilla del Señor, Luján, Moreno, Marcos Paz, Cañuelas, Mercedes, Suipacha y San Andrés de Giles.

Además, sigue la alerta naranja en el centro y norte de la provincia y el sur de Santa Fe y Córdoba.

Foto: Luis Robayo.

El relato de la docente que se encuentra varada con 37 alumnos en plena ruta

En medio del temporal que azota el norte de la provincia de Buenos Aires, otro micro quedó varado por la inundación, esta vez con 37 niños de entre 10 y 11 años que regresaban de un viaje a Rosario, Santa Fe. La unidad estuvo atrapada más de 20 horas entre las rutas 193 y 41, a la altura de la ruta 9, sin posibilidad de avanzar ni retroceder debido al anegamiento total del camino.

Una de las docentes que se encuentra abordo del micro y a cargo de los menores aseguró que cuando se dieron cuenta de que no podían continuar el recorrido dieron aviso a las autoridades pero no obtuvieron la respuesta que esperaban. “Empezamos a llamar a Defensa Civil, a Gendarmería, a los bomberos, al 911, al 140. Y todos nos daban la respuesta de que lo lamentaban mucho, pero no podían llegar a nosotros», expresó Marina.

Por otra parte, quiso traer la calma a las familias de los menores y aseguró que se encuentran de muy buen ánimo y que a pesar de estar varados en la ruta, todavía tienen provisiones pero necesitan que les acerquen alimentos porque hace más de 20 horas los niños sólo comen galletitas.“ La verdad es que necesitamos que coman algo diferente, que no sean galletitas, alfajores, juguitos y lo que nos queda de agua”, sentenció.

Foto: Luis Robayo.

Además, agregó que se encuentran en una especie de “isla” y que por eso la ayuda no llega hasta la zona en la que se encuentran. “Todo llegó hasta el kilómetro 90 y nosotros estamos a 20 kilómetros más”.

Finalmente, contó que se acercó un grupo de rescatistas hasta el lugar y les ofreció sacar a los pequeños en lanchas pero no quiere asumir ningún riesgo debido a las fuertes correntadas de agua que hay en la zona. «Nos dijeron para cruzar en una lancha, para que en un bote vayan dos chicos y uno de nosotros. Escuchando y viendo la corriente del agua, no me animo a bajarlos del micro”, dijo Marina.

Tras permanecer varados por casi un día en un micro sobre la Ruta 9, los 37 alumnos y sus docentes fueron rescatados por un helicóptero de la Policía y llevados a un club en Campana.

Noticias Argentinas.