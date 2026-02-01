Leer en los huesos: qué es y cómo se construye la primera colección osteológica de la Patagonia

Este trabajo silencioso y riguroso convierte a los huesos en una fuente de conocimiento científico, forense e histórico. Gentileza.

Durante décadas, la Patagonia norte no contó con una colección osteológica contemporánea que permitiera estudiar restos humanos con criterios científicos adaptados a la región. Esa ausencia comenzó a revertirse con la creación de la Colección Osteológica de Referencia Norpatagónica (CORN), impulsada desde Roca.

Huesos como fuente de conocimiento científico, forense e histórico de la Patagonia

La doctora Romina Clara Vazquez es antropóloga e investigadora del Conicet, y trabaja en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro. Detalla el trabajo silencioso y riguroso que convierte a los huesos en una fuente de conocimiento científico, forense e histórico.

-¿Qué es una colección osteológica y cómo se construye? ¿Cómo es el trabajo concreto, día a día?

-Una colección osteológica, también llamada colección identificada o de referencia, es un conjunto de esqueletos humanos provenientes de cementerios actuales que cuentan con información biográfica conocida: edad al fallecer, sexo, procedencia y, en muchos casos, causa de muerte.

Cuando las sepulturas están vencidas y no hay familiares que reclamen los restos, esos esqueletos suelen ir al osario. Antes de ese destino, y con los permisos correspondientes, pueden incorporarse a una colección con fines académicos y científicos.

En Argentina hay seis colecciones de este tipo -cinco en Buenos Aires y una en Mendoza- y otras en conformación en Córdoba y Santiago del Estero.

La Patagonia norte no tenía una. En nuestro caso, la CORN comenzó a gestarse a mediados de 2021. Primero dialogamos con municipios para comunicar el proyecto y solicitar autorizaciones. Una vez otorgadas, exhumamos los esqueletos con métodos de excavación arqueológica; en algunas ocasiones participa el personal del cementerio, tras una capacitación previa.

Luego los trasladamos al Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, donde se acondicionan, se codifican y se resguardan en un espacio exclusivo. Es un proceso que repetimos desde hace cinco años y que nos permitió crear la primera colección de referencia regional.

-¿Qué criterios se usan para seleccionar los restos y qué información mínima deben tener para ser útiles científicamente?

-En general se priorizan individuos esqueletizados con información biográfica asociada. Sexo, edad, fecha y motivo de muerte son los datos más frecuentes, aunque su disponibilidad depende de los registros de cada cementerio.

En la CORN no todos los individuos cuentan con todos los datos y, aun así, conservan valor científico.

Hay líneas de investigación, como los estudios tafonómicos, que no requieren información biográfica. Estos estudios analizan qué le ocurrió al cuerpo desde la muerte hasta el hallazgo: acción de carnívoros, insectos, exposición a la intemperie. Muchos de esos procesos quedan registrados en los huesos.

Este trabajo mejora la calidad de las pericias forenses. También fortalece el vínculo entre ciencia y Justicia. Gentileza



-¿Qué diferencias encontraron entre la población patagónica y las poblaciones en las que se basan los métodos forenses clásicos?

-Cada población es diferente, y eso se refleja en los huesos. En morfometría ósea, por ejemplo, no esperamos la misma estatura promedio en la Patagonia que en Buenos Aires; y las diferencias son aún mayores si se compara con colecciones de otros continentes.Desde la tafonomía, el ambiente es clave: el clima árido de la región deja huellas distintas a las de climas templados y húmedos, y también cambia la fauna que coloniza los cuerpos.Además, pueden aparecer diferencias en dietas y enfermedades, vinculadas al acceso a alimentos, a la calidad del agua y a las actividades económicas regionales.

Estos estudios -morfometría, tafonomía, isótopos estables y osteopatologías- ya están en marcha y permitirán respuestas concretas en los próximos años. La creación de la Colección Osteológica de Referencia Norpatagónica viene a cubrir una deuda histórica de la región. Por primera vez, la región cuenta con una herramienta científica propia para estudiar, comparar e interpretar restos humanos desde sus particularidades ambientales, biológicas y sociales.

Este trabajo no sólo mejora la calidad de las pericias forenses y fortalece el vínculo entre ciencia y Justicia, sino que también permite leer en los huesos una parte de la historia reciente del territorio: cómo vivieron, de qué se enfermaron y en qué condiciones crecieron quienes habitaron esta región. Una investigación silenciosa, de largo plazo, que transforma restos olvidados en conocimiento y memoria colectiva.

Mejorar la calidad de las pericias forenses

-¿Qué errores pueden producirse hoy en una pericia forense cuando no hay referencias regionales y cómo la colección ayuda a corregirlos?

-La creación de colecciones regionales responde a la variabilidad biológica entre poblaciones: no todos los huesos humanos son iguales. Con estas colecciones se pueden crear métodos propios para estimar sexo, edad y estatura, y también calibrar o validar métodos desarrollados en otros contextos.

La precisión aumenta de manera significativa cuando los métodos se basan en poblaciones con la misma ancestría. Gentileza.

Sin una colección contemporánea regional, se aplican estándares creados en otros países, muchos basados en poblaciones de Estados Unidos de principios del siglo XX, que pueden quedar desactualizados o no reflejar la morfología local. La precisión aumenta de manera significativa cuando los métodos se basan en poblaciones con la misma ancestría y contexto ambiental que la de estudio. Por eso, la CORN era una necesidad imperativa.

–Más allá del ámbito académico, ¿cómo se articula este trabajo con la Justicia y la Policía Científica?

-En los últimos cinco años, nuestro equipo incrementó la vinculación con el sistema de justicia ante la demanda de intervención en hallazgos de restos presuntamente humanos. El crecimiento del trabajo en bioarqueología y antropología forense en la Norpatagonia contribuyó a visibilizar nuestra experticia y a fortalecer la articulación con la Justicia y la policía provincial.

El valor histórico, social y cultural

¿Qué cuenta sobre la vida y la salud de quienes vivieron en la Patagonia en las últimas décadas?

-Todos los huesos humanos son una fuente valiosísima de información. En su estructura se aloja información biológica y sociocultural: sexo, edad, estatura, alimentación, movilidad, actividades físicas y patologías. A partir del análisis de una colección podemos conocer la composición demográfica, la salud ósea y dental, y el impacto de las actividades cotidianas, laborales o recreativas. Incluso ciertas marcas permiten inferir contextos de depósito. Conocer el pasado de la población regional nos permite proyectar hacia el futuro, y eso sólo se logra generando conocimiento científico.

Necesitamos que la colección siga creciendo para profundizar las líneas de investigación iniciadas y abrir nuevas. Para eso es clave el apoyo de los municipios de la región. Agradecemos a Allen y Cipolletti, que acompañaron esta iniciativa y permitieron que la CORN comience a funcionar.

“Conocer el pasado de la población regional nos permite proyectar hacia el futuro, y eso sólo se logra generando conocimiento científico”. Romina Clara Vazquez, antropóloga e investigadora, Conicet y UNRN.

Dato 6 colecciones de este tipo hay en Argentina: cinco en Buenos Aires y una en Mendoza. Otras están en conformación en Córdoba y Santiago del Estero.

Para quienes quieran profundizar en el tema, es posible conocer más sobre las colecciones osteológicas a través de este enlace, donde se puede acceder tanto a la colección como a registros de colecciones de distintas partes del mundo: https://forensicanthropology.eu/osteological-collections/#page-content

