Lio Messi ya tiene la estatua más grande en Cutral Co

Cientos de vecinos fueron a la inauguración de la estatua de Messi en Cutral Co. (Foto: Andrea Vazquez)

Las tres estrellas doradas pintadas sobre la camiseta argentina fue lo último que quedó plasmado en la enorme estatua de Lionel Messi, creación del escultor Aldo Beroisa, antes de dejarla formalmente inaugurada este martes en Cutral Co. El público concurrió los colores celeste y blanco en banderas, gorros y vinchas, a pocas horas antes del debut de la selección argentina en el campeonato mundial 2026 para disfrutar de la ceremonia.

Los trabajos a contrarreloj del artista plástico local y su equipo fueron acompañados desde antes del horario estimado para la inauguración oficial por vecinos que llegaron de diferentes barriadas y algunas localidades cercanas. Como hubo retraso, la música y la animación hicieron más llevadera la espera.

La enorme figura que tiene 26 metros de alto ya se erige frente a la Ruta 22, en el kilómetro 1.332 a la salida oeste de Cutral Co. Desde temprano, se desvió el tránsito para facilitar el acto oficial en una jornada completamente despejada. Sostienen que es «la más alta del mundo».

Un emocionadísimo Beroisa, agradeció a la vida que «me dio la posibilidad de generar algo de la nada». Luego detalló la posibilidad de haber empezado hace mucho tiempo con un sueño que fue hacer estas obras gigantes a cielo abierto.

Hizo especial mención el sus compañeros de trabajo, quienes estuvieron «hasta las 5 de la mañana para llegar y no llegamos. Hicimos lo posible. Pero esto se hace así con mucho esfuerzo, cariño y amor», detalló.

Después destacó cómo la comunidad aprendió a cuidar las obras que hay. «Todos los monumentos son cuidados por ustedes», subrayó ante el público que entusiasta aplaudió fervorosamente al artista. No dejó de mencionar tanto al jefe comunal Ramón Rioseco como a los comerciantes y amigos que lo respaldaron en esta proeza.

A su turno, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares puso de manifiesto, la figura del deportista no solo por la excelencia en el juego, sino por sus valores. «Aquí se sintetiza un sueño», manifestó Tobares. «Cuando transitemos esta ruta podamos apreciar los valores que anidan en esta figura: Lionel Messi», apuntó.

El cierre estuvo a cargo del intendente Rioseco, quien pidió un aplauso para Beroisa y los obreros que trabajaron a desatajo para elaborar la enorme figura.

Desde temprano la gente se reunió en el monumento para participar de la inauguración (Foto: Andrea Vazquez)

La mano de obra cutralquense

«Esto somos los argentinos, trabajo y sacrificio. Este es el mejor país del mundo, no tengan ninguna duda. Estamos muy felices y orgullosos de ser argentinos y campeones del mundo», dijo exultante el intendente Rioseco. Destacó que la escultura se hizo «con mano de obra cutralquense, con trabajo desde hace un año».

«En Patagonia, en el medio del desierto, no tenemos montañas, lagos y ríos, pero si trabajadores cultralquenses que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar a Cutral Co», concluyó.

Una lluvia de papeles celestes y blancos cerró la inauguración oficial. En la ceremonia se exhibió un video que rescató las jugadas de Lio Messi y el campeonato mundial de 2022, además de los momentos en que se fue construyendo la estatua. De este modo, se sumó una más a la capital provincial de los monumentos, como fue declarada Cutral Co.