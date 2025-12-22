Llaman a donar sangre previo a la Navidad: buscan garantizar stock para las Fiestas y el verano

En la previa de las fiestas de fin de año, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) puso en marcha un esquema de horarios especiales de atención con el objetivo de reforzar el stock de sangre para las fiestas y el verano.

Ser donante voluntario implica donar sangre por voluntad propia, al menos dos veces al año y sin recibir ningún tipo de compensación. Desde el CRH recuerdan que el proceso lleva apenas 15 minutos y que una sola donación puede salvar hasta cuatro personas.

La convocatoria apunta a promover la donación voluntaria, habitual y altruista, un gesto solidario que puede marcar la diferencia en un período crítico del año.

En cuanto a las donaciones que recibió el centro este 2025, la bioquímica que trabaja en promoción y en el área de calificación biológica del CRH, Gabriela Giordana, contó: “Mensualmente nuestro histórico es de unas 600 donaciones, con algunas variaciones, pero ese es más o menos nuestro promedio desde hace varios años».

Según detalló, ese caudal permitió hasta ahora cubrir la demanda provincial, aunque advirtió que las fiestas y el receso de verano generan una baja sostenida en las donaciones.

“En diciembre venimos muy bien, pero nos tenemos que adelantar porque las dos primeras semanas de enero siempre están muy flojas«, aseguró. «Sabemos que alrededor del 15 de enero podemos entrar en una situación crítica, porque lo que no se dona antes se empieza a consumir y llega esta fecha donde no tenemos ni donaciones ni stock”, señaló.

En ese contexto, el CRH apeló nuevamente a la solidaridad de la comunidad y destacó el trabajo de planificación que se realiza durante todo el año, tanto en la sede como a través de colectas externas en empresas, organizaciones e instituciones. “Tenemos una planificación anual que nos organiza muchísimo y nos permite funcionar bien, aunque siempre hay momentos de baja, como en invierno y en verano”, indicó.

Además de la disminución en estas épocas, Giordana recordó que existen situaciones extraordinarias que pueden generar un consumo mayor al previsto. “Hay pacientes con patologías que requieren muchas transfusiones o accidentes múltiples que demandan sangre de forma urgente. Por eso es clave contar con stock suficiente”, explicó.

En este contexto, la red provincial de hemoterapia cumple un rol clave. Todos los servicios de la provincia realizan extracciones y comparten recursos, lo que permite una respuesta más eficiente ante la demanda. “Trabajar como red es fundamental para que el sistema funcione de manera satisfactoria”, remarcó.

Doná sangre para las Fiestas

Para facilitar la donación durante las fiestas, el Centro Regional de Hemoterapia atenderá este martes 23, sábado 27, lunes 29, martes 30 de diciembre y sábado 3 de enero, en el horario de 8.30 a 13. En tanto, permanecerá cerrado los días 24, 25, 26, 31 de diciembre y 1 y 2 de enero.

El CRH está ubicado en calle Planas 1915, en la ciudad de Neuquén. La atención es por orden de llegada o con turno previo, que puede solicitarse vía WhatsApp al +54 299 5087107.

Desde el organismo recuerdan que para donar sangre es necesario tener entre 16 y 65 años (los menores con autorización), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no haber donado en los últimos tres meses, no tener tatuajes o perforaciones recientes, no estar en ayunas y presentarse con DNI. También se recomienda una correcta hidratación el día previo.

“Pedimos a la población que todavía no ha viajado que se acerque a donar. Antes de cambiar la rutina o salir de vacaciones, es importante hacerlo”, convocó Giordana y agradeció la respuesta de la comunidad: “La población siempre responde, es muy solidaria y está bien predispuesta. Estamos más que agradecidos”.





