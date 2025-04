Video | Llamativa protesta en Neuquén: convocan a un corte parcial con linternas para exigir luz en un barrio

Vecinos del barrio el Balcón de la Ciudad de Neuquén, hartos de vivir en absoluta oscuridad, convocaron a una protesta este 28 de abril. Informaron que harán un corte parcial con linternas para exigir la instalación de luminaria en un sector de «motochorros constantes».

Escuchá a Vanesa, vecina del barrio Balcón de la Ciudad de Neuquén en RÍO NEGRO RADIO:

Una de las vecinas afectadas, Vanesa De Marinis, en diálogo con RADIO RÍO NEGRO informó que la protesta se realizará este lunes a las 19.30 sobre Av.Soldi y Arabarco.

Explicó que la medida se tomó en conjunto con otros afectados por un sector del barrio que fue inaugurado hace más de dos años y que hasta la actualidad no cuenta con luz.

Un barrio sin luz en Neuquén y vecinos a merced de los robos

«Hasta el día de hoy es una obra inconclusa, no cuenta con luminaria. Bajamos de los colectivos a oscuras y hoy no están acechando los motochorros», manifestó. A su vez aseguró que llevan meses presentado su reclamo ante las autoridades municipales, pero no obtuvieron soluciones.

De Marinis señaló que pese a las innumerables medidas que tomaron como vecinos para protegerse de los robos, la zona se convirtió en una «boca de lobo» imposible de controlar por lo cual la preocupación aumentó exponencialmente entre quienes tienen que transitar día a día por las calles del barrio, sobre todo en horas de la noche. «Son obras inauguradas, pero inconclusas», reiteró.

«Ahora nos preocupa la seguridad hacia Soldi porque son robos a mano armada y cuando nos descuidamos tenemos la moto encima», agregó y solicitó a todos los vecinos que se sumen para hacer visible el reclamo.

