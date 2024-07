Llegaron los radares a la Ruta 7 de Neuquén: son instalados sobre la Avenida Alfonsín ¿multarán?

Una larga fila de vehículos se hizo notar por la tarde este martes sobre la Avenida Alfonsín, en el último tramo de la Ruta 7 que da al acceso norte a Neuquén capital. ¿La razón? un operativo de instalación de radares de velocidad sobre los puentes que conectan los barrios 14 de Octubre, Copol, Alta Barda y Mercantiles.

Los automovilistas que habitualmente transitan por ahí desde Neuquén hacia Centenario o en sentido inverso, seguramente ya vieron estos movimientos días atrás ya que la colocación de los dispositivos tardará un par de semanas, según precisaron a Diario RÍO NEGRO desde el municipio.

Aunque la firma contratada para realizar la instalación suele trabajar de noche, con asistencia de Tránsito municipal, este martes llegó personal del Instituto Nacional de Tecnología (INTI) el organismo nacional que homologa los dispositivos y se realizaron tareas de calibración.

Colapsó el tránsito de Avenida Alfonsín en la mano que va hacia Centenario. Foto: Jorge Iturra

Respecto al fin de los radares, se confirmó que se utilizarán para controlar la cantidad de tránsito que ingresa y egresa de Neuquén por ese acceso. Si bien en principio no multarán, no se descartó que pueda hacerse en el futuro, dependiendo del comportamiento general de los automovilistas en ese tramo de la Avenida Alfonsín. En igual presente están los radares ubicados en los portales en calle Doctor Ramón, que hasta el momento no general multas.

Lo cierto es que la vía es una de las más utilizadas no solo por usuarios promedio, sino también por camioneros que van y vienen hacia la zona de Añelo y el corazón de Vaca Muerta. Aún teniendo una nueva ruta destinada al tránsito de la industria petrolera, la Ruta 7 sigue siendo de vital importancia para la conectividad del rubro.

De lunes a viernes minutos antes de las 8 de la mañana y después de las 17, extensas filas de autos, camionetas y camiones se movilizan por ese tramo que, en un corto plazo será vigilado por radares.