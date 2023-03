«Llenamos las calles de ruido»: la emocionante caravana por los muertos de la destilería NAO en Plaza Huincul

Una ruidosa caravana que tuvo como punto de partida la principal plaza de Cutral Co, las familias de Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina recordaron los seis meses de la explosión que resultó mortal para los tres trabajadores de la destilería NAO, en Plaza Huincul. El próximo 31 de marzo se hará la audiencia de formulación de cargos.

La tarde del miércoles, se convocaron los familiares de los tres operarios Herrera, Molina y Jara, quienes murieron en la explosión e incendio de la destilería que opera la empresa New American Oil – NAO– en el parque petroquímico de Plaza Huincul.

La camioneta con la bandera en la que se ven los rostros de «Vitoco», Fer y Gonzalo encabezó la caravana, y el bocinazo hizo sentir el reclamo de justicia por las principales arterias de Cutral Co y Plaza Huincul. «Llenamos las calles de ruido para pedir una vez más justicia», refirió Laura Herrera, en la cuenta creada de Facebook donde se publican las acciones que realizan todos los meses.

«Para que no sea tu culpa, para que no se olvide y para que no ocurra más», escribió la hija de Vitoco y agradeció a todas las personas que los acompañan.

No es la primera vez que las familias realizan una caravana al cumplirse un nuevo mes de lo ocurrido el 22 de septiembre de 2022. En otras oportunidades, llegaron hasta el ingreso al parque petroquímico, sobre la Ruta 22 en Plaza Huincul y hasta la puerta de la destilería.

En cuanto a la causa judicial, se confirmó que la audiencia de formulación de cargos se hará el próximo 31 de marzo. La fiscalía imputará a ocho personas, cinco varones y tres mujeres por los delitos de estrago doloso y estrago culposo.

Las familias insisten en el reclamo de justicia y en varias oportunidades denunciaron las condiciones en las que trabajaban los operarios.