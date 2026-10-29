Alarma en Ruta 7: un camión desbarrancó y volcó tras el desmoronamiento de un talud en Añelo este jueves

Un grave accidente vial ocurrió en el acceso a Añelo por la Ruta 7 este jueves 29 de octubre. Un camión desbarrancó y volcó tras el desmoronamiento de un talud. Piden precaución para circular.

El hecho fue protagonizado por un camión Mercedes Benz perteneciente a la empresa H.N. Servicios en la subida previa al ingreso de la ciudad cerca de las 14.

Foto: Gentileza.

Allí, el estado del camino cedió debido a las lluvias que afectaron al corazón de Vaca Muerta estas últimas semanas, señalaron las autoridades intervinientes.

El camionero fue hospitalizado

Producto del accidente vial, el conductor fue trasladado al hospital con lesiones leves, informaron fuentes municipales.

En el sector intervienen Bomberos, Policía y Defensa Civil. Desde el municipio solicitan a los conductores circular con extrema precaución.