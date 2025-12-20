Lluvia y viento fuerte, el combo que puso en alerta a Neuquén y Río Negro: los horarios más complicados de este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este 20 de diciembre que afectará, principalmente la zona cordillerana de ambas provincias. Mirá el detalle del pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas para este sábado 20 de diciembre que afectarán distintas regiones de Neuquén y de Río Negro. Informó que se espera un temporal que combinará fuertes ráfagas de viento y lluvia.
El organismo informó que la lluvia que alcanzará a la cordillera de Río Negro y parte de Neuquén, será de «variada intensidad». Además indicó que «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual» y remarcó: «Los mayores acumulados se esperan especialmente en la zona cordillerana».
Por su parte la alerta de viento afectará solo a Neuquén y se precisó que alcanzará velocidades entre 45 y 55 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Alerta por viento y lluvia: zonas afectadas y las horas más complicadas
El temporal de viento afectará la zona noroeste de la provincia de Neuquén. Según lo precisado por el Servicio Meteorológico Nacional, las regiones afectadas son:
- Aluminé
- Chos Malal
- Loncopué
- Minas
- Picunches
- Ñorquín
- Añelo
- Pehuenches
Y la lluvia cubrirá el sur de la cordillera de Neuquén y Río Negro, afectando zonas como:
- Cordillera de Huiliches
- Cordillera de Lácar
- Sur de Aluminé
- Los Lagos
- Bariloche
- Cordillera de Pilcaniyeu
- Cordillera de Ñorquincó
En cuanto a las horas más complicadas, se espera que tanto las ráfagas de viento como las precipitaciones aumenten su intensidad a partir de la tarde y se mantenga de la misma manera hasta horas de la noche.
