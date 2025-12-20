Lluvia y viento fuerte, el combo que puso en alerta a Neuquén y Río Negro: los horarios más complicados de este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas para este sábado 20 de diciembre que afectarán distintas regiones de Neuquén y de Río Negro. Informó que se espera un temporal que combinará fuertes ráfagas de viento y lluvia.

El organismo informó que la lluvia que alcanzará a la cordillera de Río Negro y parte de Neuquén, será de «variada intensidad». Además indicó que «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual» y remarcó: «Los mayores acumulados se esperan especialmente en la zona cordillerana».

Por su parte la alerta de viento afectará solo a Neuquén y se precisó que alcanzará velocidades entre 45 y 55 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Alerta por viento y lluvia: zonas afectadas y las horas más complicadas

El temporal de viento afectará la zona noroeste de la provincia de Neuquén. Según lo precisado por el Servicio Meteorológico Nacional, las regiones afectadas son:

Aluminé

Chos Malal

Loncopué

Minas

Picunches

Ñorquín

Añelo

Pehuenches

Y la lluvia cubrirá el sur de la cordillera de Neuquén y Río Negro, afectando zonas como:

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

Los Lagos

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó

En cuanto a las horas más complicadas, se espera que tanto las ráfagas de viento como las precipitaciones aumenten su intensidad a partir de la tarde y se mantenga de la misma manera hasta horas de la noche.