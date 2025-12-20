Sábado de clima intenso en el Alto Valle: máximas de 30°C y viento con ráfagas de hasta 70 km/h

Este fin de semana previo a la fiesta de Navidad registrará mucha inestabilidad climática. Este sábado, 20 de diciembre, en la región del Alto Valle se espera un combo que combinará calor y viento con ráfagas de hasta 70 km/h. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este sábado será otra jornada calurosa en el Alto Valle, ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 30°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

La característica más destacada será el viento que soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 70 km/h complicando así las actividades en el exterior.

El pronóstico resaltó que la franja horaria más complicada por la intensidad del viento será la tarde y la noche, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.