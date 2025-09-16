Lluvias intensas en un rincón de la Patagonia: el SMN activó una alerta para este martes

Alerta por fuertes vientos y lluvias en Chubut y Tierra del Fuego este viernes. Foto: archivo.

La semana sigue con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.

De esta forma, rige este martes un alerta amarillo para zonas de la cordillera norte de Chubut.

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas».

Recomendaciones del SMN por lluvias fuertes