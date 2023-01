Lograron controlar un incendio de pastizales en la estación de trenes de Bariloche

Bomberos y brigadistas del Splif combatieron por algo más de una hora el fuego que se desató y reavivó como consecuencia del viento en pastizales en las vías del ferrocarril en el predio de la estación de trenes de Bariloche.

El fuego se inició cerca de las 20 y logró ser controlado pasadas las 21, tras un intenso trabajo de bomberos voluntarios y el Splif.

Protección Civil del municipio coordinó las tareas e informó que «si bien el incendio no fue de grandes dimensiones y agarró pastos y arbustos, el viento no facilitaba el trabajo de los combatientes, cuya mayor preocupación era que no alcanzaran las estructuras».

El fuego se encontraba entre el tanque de agua y la estación de trenes, a varios metros del edificio, pero generó preocupación por el movimiento de personas en la zona debido a que también en las inmediaciones se encuentra la terminal de ómnibus.

Trabajaron en el lugar tres dotaciones de bomberos y dos dotaciones del Splif en el ataque, además de la Policía de la Provincia de Río Negro y personal de la Subsecretaría de Protección Civil de la Municipalidad de Bariloche.