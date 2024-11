Los 100 años encuentran a Regina con un mejorado balance en sus finanzas

La gestión actual en Villa Regina enfrenta el desafío de revertir una situación económica complicada y retomar proyectos de infraestructura que estaban pendientes desde hace años. Con un municipio que, según el propio intendente, estaba al borde del colapso financiero en el momento de asumir, el enfoque estuvo puesto en ordenar las cuentas, optimizar el gasto y poner en marcha obras que impacten positivamente.

“Este es el primer año de lo que sería mi tercera gestión como jefe comunal. Recibo un municipio fundido, a tal punto que en diciembre cuando asumo el intendente saliente no podía pagar los sueldos. Le pedían a Provincia 60 millones de pesos por mes, más 60 de descubierto al Banco Patagonia. No podían funcionar porque no había plata».

“Cuando llego lo primero que hice fue no renovar contratos. Eran 120 puestos de gente que no siguió en el municipio. Fue un inicio muy duro. Más del 20% de la planta de personal quedó afuera. Esto nos permitió reacomodar los sueldos. Dimos licencia a todo el personal porque temíamos que nos tomaran el lugar. Eso nos permitió ordenarnos. Pasamos del 30 al 60% de la recaudación, pero falta todavía para llegar al 70. Las tasas acompañaron la inflación».

“Hemos repuntado, estamos haciendo obras y entre ellas una que será inaugurada durante los primeros minutos del 7 de noviembre. El Concejo Deliberante funciona donde está la estación del ferrocarril y para homenajear a los primeros pobladores, modificamos ese sector. La plaza Primeros Pobladores cuenta con un monumento distinto, no tradicional, algo que marcara el agradecimiento a quienes llegaron a esta zona”.

Al día con los vecinos



“En estos meses de gestión hemos logrado ahorrar para ponernos al día con algunos pendientes. En los últimos 8 años se cobraron obras de pavimento, agua y cloacas que no se hicieron. El municipio le debe a los vecinos 3000 millones de pesos en trabajos que no se concretaron. Lo que llevamos ahorrado es para poder empezar a cumplir con la comunidad. En obras son 50 cuadras y en cloacas contabilizamos 3 barrios.

Vista panorámica de Villa Regina. Foto: Alejandro Carnevale.

“La idea es arrancar en enero de 2025 para empezar a saldar, con 800 millones de pesos, unas 15 cuadras de pavimento. Logramos parar el declive y eso nos permitió ahorrar. Eso se tradujo en el aumento de la recaudación. Lo importante a saber es que si no generás confianza entre los vecinos no te pagan los impuestos”.

ARSA toma la posta con el agua



“El agua domiciliaria funciona como un servicio del municipio. Eso nos genera un déficit de 140 millones de pesos por mes en el verano. La gente paga el servicio, pero en la tasa municipal con un cargo fijo. No se mide porque no hay medidores.

“Desde mi visión, necesitaba un gobernador amigo para que Regina saliera a flote. A Alberto ya lo conocía y le comenté que iba a hacer un partido vecinal, Compromiso con Regina, pero acompañando la lista de él. Una suerte de alianza y esto nos ayudó con el tema del agua.

“Serán 3 meses de transición y ya se aprobó el cobro del agua. El dueño del servicio es la provincia. Arsa se hace cargo y obviamente hay que hacer inversiones, el gobernador se comprometió con eso. Nosotros solo somos concesionarios. Hay buenas perspectivas para el final de la gestión con este ordenamiento».

Tiempo de avance en obras para la ciudad



“A unos 100 metros de la 9 de Julio y Rivadavia hay una calle que se llama Los Nogales que quedó en el tiempo. A pesar de estar a 100 metros de los bancos, es un lugar como abandonado. Mi idea siempre fue mejorarlo, parquizarlo, embellecerlo. Si el Estado invierte se puede convertir en un paseo muy lindo pegado a la barda».

La plaza Primeros Pobladores luce 100% renovada y es la gran obra para celebrar el centenario.

“Lo vi al gobernador por una obra delegada del CD que está en la estación del ferrocarril. Ahí hay una capillita que tiene un sendero, obra que hicieron los gringos, y era para pedirle a Dios que los ayudara con los problemas que les acarreaba el viento. En una época se mejoró ese sendero, pero en 20 años no se mantuvo y se perdió».

«Pedí esas dos obras como un homenaje a los primeros pobladores. Sumamos la reformulación de la calle Los Nogales, la que esperamos terminar antes de las Fiestas de Fin de Año.

“En cuanto al paseo del Arroyo, los vecinos lo disfrutan mucho. Cuando asumí ese espacio estaba seco, se habían robado las bombas de agua. Cambiamos el alumbrado y pusimos más de 3 mil lámparas. El arroyo El Salado estaba todo destruido, lo rehicimos«.

Proyecto Alta Barda



“Ampliar la ciudad hacia el sector de la barda es materia pendiente en Regina. Hay proyectos al respecto ya que cada barrio nuevo come chacras y disminuye la capacidad productiva.

“El municipio tiene 4500 hectáreas, que son 9 veces Regina en superficie. Hay que llevar agua, hay que hacer obras de infraestructura. En estos momento con el gobierno nacional de turno no hay esperanza. Creo que lo que si se viene es la movida del petróleo, nos queremos sumar a Vaca Muerta».

“Vamos a hacer reunión con empresarios reginenses y dirigente superiores de YPF para ver cómo hacer para que todo lo que se genere quede algo acá. Que sea un impacto positivo».

La terminal de colectivos



“A este espacio le estamos dándo una lavada de cara. Hicimos un acuerdo con la empresa Vía Bariloche y Vía Cargo. Nosotros le dimos en concesión la confitería que hace más de 10 años estaba desocupada. Nos ofrecieron, por 5 años de concesión, pintar, iluminar, poner el cielorraso, básicamente mejorar el lugar».

“Cuando recibí el gobierno los baños no estaban habilitados. En 2 meses los habilitamos y pusimos gente para que limpiara. El Estado tiene que aliarse con las empresas privadas para que inviertan en lo que necesitamos».

“Además Vía Bariloche tiene un proyecto que tiene a la ciudad como protagonista ya que tiene pensado lanzar una aplicación, una billetera virtual. Nosotros tenemos la aplicación Mi Regina por donde podés pagar las tasas municipales y ahora se podrá hacer reclamos. También queremos incorporar el tema de los horarios de los colectivos, un servicio más para la comunidad”.

100 AÑOS DE VILLA REGINA. Mirá todas las notas de nuestro SUPLEMENTO ESPECIAL.