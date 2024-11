PreFederal de básquet: las llaves de cuartos de final se definen en Neuquén, Plottier

Mientras Pérfora espera relajado, luego de haber sido el mejor de la fase regular y de tumbar a Petrolero en el clásico de Plaza Huincul, las otras tres llaves del PreFederal de básquet llegaron al tercer juego y hoy se conocerán los otros tres semifinalistas.

Como en la Copa Argentina de fútbol, son series en las que “puede pasar cualquier cosa”, a tal punto que en dos de ellas, siempre se ganaron de visitante: Centro Español vs. Deportivo Roca e Independiente. En El Templo de Plottier comenzará a las 21 y en La Caldera de la capital neuquina, a las 21:30.

Nieva vs. Troncoso, duelo perimetral en La Caldera neuquina. (Archivo Matías Subat)

El otro cruce, más “normal”, será entre Pacífico y Del Progreso, que también llegan 1-1, pero sus triunfos fueron en condición de local. 21:30 es el horario de arranque en el Viejo Ramírez.

La victoria del Verde ante el Matador no sólo confirmó al primer semifinalista del torneo, sino que dejó el descenso de Petrolero, que no podría participar de la Liga Federal 2025 y el año que viene deberá jugar la zona Ascenso del PreFederal. Eso, además, libera de presiones a los equipos que no llegaron con ventaja deportiva a los cuartos de final (Progreso, Biguá y Roca).

Ante este panorama, se esperan partidazos para definir los pases al top 4. En el caso de los capitalinos, habrá que ver si el Rojo recupera a Ezequiel Dentis, quien se perdió los dos partidos ante Biguá.

Los otros llegarán completos a la cita y los mayores interrogantes están en El Templo, donde el Depo logró una gran victoria en el primer juego, pero después perdió por más de 20 como local. Pacífico aparece con una luz de ventaja sobre Progreso, pero está claro que los play offs son especiales y hay que estar preparados para las sorpresas.

La tremenda paridad en los resultados previos

Play offs

Pacífico 1-Del Progreso 1: Pacífico 85 Del Progreso 68, Del Progreso 68

Independiente 1-Biguá 1: Independiente 79 Biguá 92, Biguá 70 Independiente 78

Centro Español 1-Deportivo Roca 1: Español 76 Roca 79, Roca 63 Español 89

Fase regular

Pacífico 1-Del Progreso 1: Del Progreso 84 Pacífico 82 y Pacífico 96 Del Progreso 87

Independiente 1 Biguá 1: Independiente 79 Biguá 83 y Biguá 81 Independiente 87

Centro Español 1 Deportivo Roca 1: Español 89 Roca 93, Roca 73 Español 79