Los 23 metros cuadrados de Bariloche donde impera el terror psicológico

Una puerta negra con la leyenda en rojo «Sala de Terror» sobresale en uno de los locales de la galería Bariloche Center, a pocos metros del Centro Cívico. Un maniquí algo aterrador envuelto en una capa negra sobresale de un pequeño mostrador donde se exhibe un cartel que dice: «actores en escena, terror + ingenio, no hay tiempo, arma equipo».

En un espacio muy reducido, una pareja logró montar una sala que promete una experiencia original y terrorífica en el centro de Bariloche. «El Templo» es un juego de ingenio que se diferencia de otras salas de escape.

En una ambientación de terror, la misión es rescatar a cuatro almas que quedaron atrapadas en el interior del templo de una congregación francesa en Bariloche que se prendió fuego en 1800.

Gonzalo Etcheverito y su pareja, Paola Bellini, impulsaron la propuesta. Son oriundos de Comodoro Rivadavia, en Chubut, pero desde hace cinco años viven en Bariloche.

«El Templo» es la propuesta de Bariloche desde 2023. Foto: Marcelo Martínez

«En 2017, vinimos de vacaciones y Paola me insistió en conocer la experiencia de las salas de escape que era toda una novedad en el país. Nos encantó la idea y cuando volvimos a Chubut decidimos abrir una sala. Lo cierto es que ella me metió en este mundo», subrayó Gonzalo.

La pareja trabajaba en el ámbito petrolero y poco tiempo atrás, habían abierto un local de productos para mascotas. Ese espacio se transformó en un espacio de entretenimiento inteligente. En ese momento, la propuesta se basó en Egipto. Cuando se radicaron en Bariloche, optaron por el terror psicológico.

«Habíamos hecho un viaje a Grecia y nos quedó la imagen de unos monasterios. Así llevamos la idea por ese lado. Decidimos no basarnos en ninguna película«, dijo.

El dato 238 salas de escape en Argentina. El 90% está concentrada en Buenos Aires. “El Templo” de Bariloche está rankeada en el séptimo lugar.

«El Templo» es la propuesta de Bariloche desde 2023. Foto: Marcelo Martínez

La pareja decidió eliminar el límite de tiempo para terminar el juego ya que, muchas veces, «la sala atrae, pero al no terminarla a horario, la gente se termina frustrando«. En relación a la escenografía, la pareja recurrió a lo artesanal y al reciclaje y, compraron maniquíes. En base a numerosos juegos de ingenio del celular, extrajeron algunas ideas para la sala que finalmente abrió sus puertas en enero del 2023.

«Cuando arrancamos, era más una sala de escape que de terror. Tenía ambientación, pero no había tanto efecto. Poco a poco, la volcamos al terror psicológico. Sucede que la gente buscaba terror. Y empezamos a hacer una interacción: metimos apariciones aunque muy sutiles«, describió Gonzalo, al tiempo que agregó que «cada aparición termina siendo una ayuda adentro del juego. No es un susto burdo«.

«El Templo» es la propuesta de Bariloche desde 2023. Foto: Marcelo Martínez

Esta sala fue la primera en incorporar actores en Bariloche. «Todo lo hacemos nosotros mismos. Entramos por un lado y salimos por otro. La devolución es más que positiva y nos lleva a buscar otros lugares para seguir creciendo«, comentó Gonzalo.

Este juego ofrece tres niveles de terror -no de dificultad- pensado para diferentes públicos. «No es un terror tipo laberinto donde asustamos a la gente sino algo más sutil, psicológico. El juego es siempre el mismo, pero todo depende del nivel de terror que elijan, cambia lo que sucede dentro. Se suman más efectos y apariciones durante el juego«, planteó.

Muchas familias optan por el nivel extremo de terror y, al entrar a la sala y observar la decoración, desisten de la decisión. Participan muchas familias, incluso parejas con bebés en brazos.

La sala tiene apenas 23 metros cuadrados, pero el aprovechamiento del espacio y la escenografía resulta más que atractivo y llamativo. «La gente se sorprende porque al entrar a la galería y ver los locales, no esperan mucho. Pero se van muy contentos y eso nos da impulso para seguir», destacó.

«El Templo» es la propuesta de Bariloche desde 2023. Foto: Marcelo Martínez

¿Cuánto se demora en descifrar el acertijo? La decisión fue que el público no permaneciera tres horas jugando. La propuesta es dinámica y si bien no hay tiempo límite, se demora en promedio entre 30 y 40 minutos en escapar de la sala. «Hay gente que tiene mucha experiencia en estos juegos, y otros que no tienen idea de qué se trata. Algunos tardan un poco más o menos. Es variable. La idea es que nadie se frustre y se vaya con bronca», dijo.

El 70% del público es turista -la mayoría proviene de Buenos Aires-; mientras que el residente asiste especialmente en época de vacaciones de invierno. «Cuando abrimos la sala, el cambio favorecía al extranjero y nos visitaban muchísimos chilenos y uruguayos», dijo.

El juego donde prima la adrenalina

El origen de las salas de escape se remonta al 2007 en Japón con la idea de resolver acertijos en 60 minutos. Esa primera experiencia estaba basada en el videojuego «Escape the Room» que se jugaba de forma virtual.

Consiste en un espacio cerrado donde un grupo de personas debe resolver una serie de enigmas o desafíos para salir de la habitación antes de que se agote el tiempo determinado. Desde entonces, este tipo de juegos se ha extendido a todo el mundo y Eureka Leg fue la primera sala que abrió en Argentina en 2014.

En estos juegos de lógica prevalece el trabajo en equipo. Por lo general, en el interior de las habitaciones se encuentran llaves, candados y rompecabezas que deben resolverse para pdoer escapar a tiempo.