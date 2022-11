«Los casos de violencia no se resuelven con más violencia e intolerancia», dijo el ministro de Educación de Río Negro

El violento ingreso de una madre que en un principio denunció que su hijo era víctima de bullying generó repercusiones inesperadas para los protagonistas de esta increíble historia que comenzó ayer cuando la mujer amenazó y golpeó a estudiantes y preceptores de la Escuela Secundaria de Río Negro N°1.

Esta mañana el ministro de Educación de Río Negro, Pablo Nuñez, evaluó la situación y consideró que el caso debe ser investigado en todas sus aristas para lograr un abordaje integral de la situación ocurrida en Roca.

Uno de los primeros ejes en los cuales están trabajando -explicó Nuñez- es la situación en la cual un adulto ajeno a la escuela ingresó y violentó a los estudiantes de un establecimiento público.

«Las situaciones de violencia, intolerancia y maltrato no se resuelven con más maltrato e intolerancia», dijo el funcionario en Bariloche y agregó que ya están trabajando los equipos técnicos de Educación con toda la comunidad de la ESRN N°1.

También aclaró que ya se efectuó una denuncia ante la Fiscalía para que avance en una investigación sobre el hecho que terminó desencadenando una protesta esta mañana por parte de los estudiantes y padres quienes reclamaron la expulsión del hijo de la madre agresora a quien calificaron de «violento».

«También trabajamos para iniciar un proceso de investigación interna y establecer cómo se sucedieron los hechos y dilucidar cómo un adulto ingresó al establecimiento educativo teniendo en cuenta que hay personas responsables», dijo el titular de la cartera educativa.

Además aseguró que se debe indagar no sólo sobre la situación de maltrato que denunció la mujer sobre su hijo y por qué no se la ha abordado de manera correcta. «Hay que investigar todas las actuaciones», aseveró Nuñez.

Por último, el ministro sostuvo que otro de los ejes es el trabajo de toda la comunidad ante los casos de intolerancia. «El respeto, la no violencia son temas que se deben abordar. En las escuelas no se reproducen estos mecanismos, hay que trabajarlos con los equipos técnicos. No se pueden volver a repetir estos hechos y debemos procesarlos rápidamente en las escuelas porque no sólo se aprende matemática, lengua o bien otras materias sino también la tolerancia y el respeto deben ser parte del aprendizaje», dijo.