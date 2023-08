Los medicamentos de venta libre subieron por encima de la inflación

Ni los medicamentos se salvaron de la inflación y varios precios subieron por encima del costo de vida.

Si bien el gobierno nacional firmó un acuerdo con el sector farmacéutico para mantener los valores hasta fines de este mes, el convenio no incluyó a los medicamentos de venta libre que incrementaron hasta un 4% por arriba del índice.

Si toma un promedio general, las subas no fueron superiores al costo de vida pero al discriminar a los fármacos que no requieren receta, se registraron aumentos importantes.

Un informe detallado de Télam señala que en lo que va del 2023, los medicamentos en mayo sumaban un incremento de 40,6% (en una canasta que incluye los 25 más vendidos), 46,1% (incluyendo sólo a los de venta libre), frente a una inflación que totalizaba 42,2%.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro señalaron que en promedio los precios no han superado el costo de vida aunque reconocieron que los medicamentos de venta libre si subieron por arriba del indice.

Roberto Zgaib, presidente de la institución informó que “siempre que se hace la medición global, los precios han estado igual que la inflación o por debajo en algunos meses por los acuerdos que ha hecho el gobierno y por los llamados precios PAMI, que son precios acordados hace más de 6-7 años, que son valores mucho menores, que impactan directamente en la economía”.

Desde la semana pasada quedó restringida la venta de antibióticos en el país y solo se venderán con receta. Foto Andrés Maripe

Sin embargo, Zgaib reconoció que los medicamentos de venta libre sí han tenido incrementos por encima del costo de vida.

“Los de venta libre siempre aumentan un poco más, porque los laboratorios cubren ese desfasaje que tienen cuando el gobierno acuerda precios más bajos”, explicó.

El presidente también comentó que las actualizaciones de los valores son periódicas, dependiendo de lo que informan los laboratorios.

Los fármacos se producen en el país aunque las drogas bases se importan. Sin embargo no se registra un faltante de stock en las farmacias.

Por otro lado en Río Negro hay un laboratorio provincial, pero solo fabrican fármacos para los hospitales de salud pública, mencionó.

El costo de la publicidad

Pablo Bustelo, farmacéutico de Roca y concejal electo también confirmó que los medicamentos de venta libre son los que más han aumentado.

“Cuando hay presión de los gobiernos para que se bajen los precios en promedio, en general se bajan los medicamentos que menos se consumen y se aumentan los que más se consumen que son sin receta”, explicó.

Sin embargo destacó que la mayor parte del precio que se paga es para cubrir el costo de publicidad y no lo que verdaderamente cuesta el fármaco.

“Lo más caro para los laboratorios es el packaging, todo lo demás para ellos es ínfimo, los costos que tienen sobre las drogas, sobre los principios activos”, comentó.

El farmacéutico mencionó que el packaging es el empaquetado, la logística, el traslado, la consola blanda, la publicidad, los visitadores médicos que promocionan el producto. “Hay una fuerza muy importante para que el producto se consuma, eso tiene un costo para el laboratorio y obviamente se lo aplica al medicamento”, explicó.

Bustelo contó que la demanda se ha mantenido ya que también a ayudado la Ley de Medicamentos Genéricos (Nº 25.649) que se sancionó el 28 de agosto de 2002 con el fin de garantizar el derecho de los pacientes a elegir libremente la marca de sus medicamentos, y así posibilitar el acceso a los fármacos a un precio más razonable.

Los valores se actualizan por sistema en todas las farmacias. Foto Andrés Maripe

Aumentos diarios

Luis Brunetti desde 1987 que tiene la farmacia en Roca y señaló que hay aumentos diarios, que son pequeños.

“Todos los días prendo la máquina y se actualiza el listado de precios, no es a veces, es todos los días. El colegio toma el aumento de los precios y los traslada a las farmacias”, comentó.

El farmacéutico indicó que los incrementos no son parejos, “unos suben, algunos bajan, aumentan un 3% y un 2%. Son pequeños incrementos diarios”, dijo.

Brunetti concluyó que no registra fuertes subas por este mecanismo que utilizan para actualizar los valores.

En Bariloche los precios aumentan “cada semana”

Por Daniel Marzal

El mercado de medicamentos en esta ciudad está atado como cualquier otro a los vaivenes de la economía y si bien no hay desabastecimiento, los precios dictados por los laboratorios sufren ajustes semanales, en paralelo con el ritmo de la inflación.Algunos farmacéuticos consultados aseguraron que no hay incrementos desmesurados, que superan la media general de otros productos de la canasta básica, pero lo que sí cambió fue la frecuencia de los ajustes.

Federico Sarracino, de la farmacia Luna Lanz, explicó que “desde hace seis años más o menos pasa lo que nunca antes se veía: aumentos constantes, a veces de a dos por semana”. A su entender la política de los laboratorios no se rige estrictamente por los costos, porque “hay algunos medicamentos que son caros de por sí, como los de Roemmers” y otros como el laboratorio Lepetit, que venden un fármaco con la misma droga “y cuesta la mitad”.

Señaló que los precios son uniformes para todo el país y se pueden consultar en la página kairusweb.com, de modo que el cliente puede tomarlo como referencia. Pero algunas farmacias aplican recargos sobre esas tablas. Para Sarracino “no es ilegal, pero si es una falta de ética”.

También María Belén Diéguez, titular de la farmacia Austral, reconoció que no todos los precios en Bariloche son similares. Ella dijo haber rebajado precios para ajustarse al parámetro kairus y desconoce el “precio patagónico”, al que habitualmente se ajustaron en forma corporativa la mayoría de las farmacias. “Las del centro siguen con esos precios, que son un 15 ó 20% más altos. Trabajan más con el turismo, no las juzgo”, afirmó.

Diéguez dijo que los laboratorios, para su sorpresa, todavía le aceptan plazos de pago de hasta 60 días, a pesar del ritmo inflacionario, lo que demostraría que trabajan con un “colchón” de rentabilidad nada despreciable. “Los proveedores se manejan así, saben más que yo y si lo hacen por algo será”, afirmó.

En la otra punta, la relación con las obras sociales es motivo de continua zozobra para las farmacias, porque también pagan con atrasos que van de los 30 a los 60 días, sin recargo alguno a pesar de la inflación.

Sarracino dijo que el margen de las farmacias es del 30% y que las obras sociales pagan tarde y además les aplican una “bonificación”. Sólo rescató a PAMI, que paga con plazos mucho menores.

Aseguró que el volumen de ventas no bajó, al menos en los medicamentos que se compran con receta, pero “sí se redujo mucho en perfumería”, remedios de venta libre y los que son para cuestiones estéticas.

Diéguez lo ratificó y dijo por ejemplo “las cremas para las várices se vendían como agua y ahora casi nada”.

Para Sarracino, las políticas de precios en medicamentos se desmadraron “a mediados del gobierno de Macri”, es decir en los últimos seis años “y con el actual gobierno continuó igual”. Señaló que hasta 2017 “la secretaría de Comercio hacía un seguimiento” y los precios aumentaban con periodicidad mucho mayor. Ahora ya no -completó-, los ajustes son permanentes y sin mayor intervención pública, con la única excepción de “la cartilla de gratuitos del PAMI”.

Habrá más restricción en el uso de antibióticos

La semana pasada quedó reglamentada la ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. El objetivo de la norma es combatir una de las principales amenazas de la salud pública a nivel global restringiendo el uso de antibióticos a las situaciones en las que sean imprescindibles o insustituibles.

Roberto Zgaib, presidente del colegio de farmacéuticos de Río Negro destacó la nueva normativa ya que sostuvo que durante muchos años se abusó de forma desmedida de los antibióticos. “Eso generó la resistencia que hoy tenemos, lo que hace que los antibióticos solo sean efectivos en determinadas patologías. Ahí tenemos un poco de culpa todos, farmacéuticos, médicos”, reflexionó.

Indicó que mucha gente, está acostumbrada a ir a la farmacia a pedir un antibiótico, para cualquier dolor pero ya no será así. “Van a tener que ir al médico y van a tener que justificar el uso de ese antibiótico por una receta, para que haya un mayor control y menos abuso”, reiteró.

La semana pasada la ministra Carla Vizzotti remarcó que “esta es una ley pionera en Argentina, a nivel regional e incluso a nivel mundial, que tiene un abordaje en salud humana, animal, ambiental, que involucra a todas las áreas del Estado que trabajan en ese sentido”.

Y refirió que además “genera acciones muy concretas”, ya que “más allá de declarar de interés y de favorecer la investigación para el desarrollo de nuevas moléculas, declara la relevancia para la salud que tiene la resistencia antimicrobiana”.

La ministra explicó que “cuando uno usa mal los antimicrobianos, lo que generan estos microorganismos son mecanismos de resistencia, lo cual significa que tomamos un antibiótico y no nos hace efecto”.