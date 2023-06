Los showrooms y la revolución del comercio de Cipolletti

En Cipolletti, luego de la pandemia, muchos comercios optaron por reconvertir sus negocios. Las restricciones hicieron que perdieran rentabilidad por la falta de ventas. Ante esta situación decidieron innovar con la venta digital y transformar sus hogares en espacios para promocionar sus productos. Este servicio que surgió como una oportunidad hoy llegó para quedarse.

Hoy ya no es necesario tener un local para desarrollar una actividad comercial, el avance tecnológico potenció las relaciones de mercado y ofreció nuevas oportunidades a través de la venta online y los showrooms.

A diferencia de los comercios, los showrooms no abren todos días, sino que ofrecen un tipo de venta personalizado. Para promocionar los productos eligen alternativas como la venta online y las redes sociales. Plataformas como Instagram y Facebook abrieron una nueva posibilidad de crear vidrieras digitales de los emprendimientos.

El presidente de la cámara de comercio de Cipolletti manifestó que en la actualidad, este tipo de comercio incrementa en la ciudad sin ningún tipo de regulación y registro. Indicó, que los primeros showrooms surgieron de comercios que se reinventaron.

«Después de la pandemia muchos locales cerraron y se largaron a vender lo que les quedaba por redes sociales. Allí vieron que podía desarrollarse una actividad optaron por elegirla, ya tenían los contactos con los proveedores. Algunos pagan monotributo, otros son responsables inscriptos, pero no facturan porque no hay un control», manifestó Bunter.

Tres emprendedoras se unieron para fundar un showroom

Yamile Martinez, Carina y Ayelen son emprendedoras de Cipolletti. Actualmente tienen un showroom donde comercializan su productos: artículos de cerámica, marroquinería en cuero y encuadernación artesanal son algunos de los elementos que se pueden encontrar.

Yamile inició su emprendimiento hace más de 10 años, surgió como alternativa para poder maternar y generar ingresos para el hogar. Como muchos emprendedores inició promocionándose en ferias, y a través de los años se fue reinventando.

A principios del 2022, las tres decidieron abrir un showroom compartido, optaron por esta modalidad porque les permitía manejar sus tiempos, y coordinar los horarios con los clientes.

Las redes sociales y especialmente Instagram les permitió lograr un mayor alcance, pero también representaron un problema. En la actualidad no todos saben cómo manejar las herramientas digitales, muchos menos la creación de páginas en internet, por lo que esto generó una dificultad.

Las emprendedoras concluyeron que debería haber capacitaciones municipales para que puedan aprender sobre el uso de las redes, si bien la Cámara de Comercio de Cipolletti brinda herramientas, no todos cumplen con los requisitos que solicitan, por lo tanto, quedan excluidos.

Amaranta Tienda, Sh! discreción y Dulce Rouse comparten el showroom en Cipolletti. Foto: Florencia Salto.

El emprendimientos de artículos para niños que nació en Cipolletti

Luisina Kloster es propietaria de un emprendimiento que surgió post pandemia. Su profesión y decisión de convertirse en madre la llevó a crear una página que ofrece asesoramiento sobre nutrición infantil.

La cuenta impulsó la creación de un nuevo perfil que tiene como objetivo hacer más divertida la comida de los bebés. Para ello ofrece diferentes artículos de cocina para los niños.

Durante el 2021 para darse a conocer, Luisina optó por asistir a las ferias, pero advirtió que demandaba más tiempo del que tenía. Por ello decidió continuar con la venta online a través de la creación de una página web, así surgió Baby Carrot.

“La idea siempre fue tener página web para lograr un mayor alcance. Hoy tienda es mi casa, pero los productos llegan a todo el país. Si bien hacemos envíos nos faltaba la cadetería puerta a puerta y hoy es una opción posible”, indicó

Baby Carrot, la tienda de artículos para niños. Foto: Florencia Salto.

Los showroom y la Cámara de Comercio de Cipolletti

El presidente de la cámara, Luis Bunter explicó que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) busca regular la actividad en las plataformas digitales porque si no muchas pymes van a quedar en la irregularidad. Sin embargo, destacó que no están en contra de los emprendimientos que producen y comercializan sus productos sino de las ferias de reventas.

Indicó que esta situación provoca una competencia desleal con otros comerciantes que sí tienen local y asumen responsabilidades, afrontando gastos como alquileres, sueldo del personal e impuestos tributarios, IVA.

Para potenciar las ventas de los comerciantes locales la Cámara de Comercio de Cipolletti propuso capacitaciones para general la visibilización de los productos en las redes sociales y crear vidrieras virtuales en los comercios que ya están instalados, para que puedan competir con los emprendimientos que ya están posicionados en las redes.

Actualmente alrededor de 60 personas de Cipolletti se capacitan en la Cámara. Aprenden sobre posicionamiento de marcas, vidrieras virtuales y marketing digital.