Los viejos piletones de Neuquén volvieron a recibir líquidos cloacales

Hay un tipo de residuo cloacal que no puede ser procesado en las plantas. Foto Flor Salto.

Toneladas de cloacas, lodo cloacal e hidrocarburos mezclados con esos desechos seguirán por un tiempo largo en la zona de la meseta, frente al Complejo Ambiental Neuquén (CAN), en los límites del viejo ejido capitalino y la extensión nueva del territorio de la capital neuquina, que adicionó 8.000 hectáreas a su planeamiento. Pero se inició el saneamiento de los aceites y se buscará refuncionalizar los piletones hasta contar con los nuevos.

Esa resultó ser la conclusión de las últimas reuniones que se llevaron a cabo -a instancias judiciales- entre el municipio de Neuquén, el EPAS y la Defensoría del Pueblo, que ya había logrado un fallo que ordenaba saneamiento y remediación posterior de las piletas contaminantes.

Pero las viejas y obsoletas piletas no se pueden dejar de usar. No hay otro lugar adonde llevar los desechos cloacales. La opción es la construcción de nuevas piletas de oxigenación en el nuevo ejido, algo que está en etapa de planificación.

Mientras, se inició el retiro los barros con hidrocarburo, se comprometió mejorar los desbordes con contención y la señalización del lugar. Está previsto que se ejerza un efectivo control para evitar nuevas descargas clandestinas.

El problema es que en la ciudad hay más de 6.000 familias que no tienen cloacas y requieren de la asistencia de camiones para vaciar los pozos sépticos, explicó el Defensor del Pueblo, Jorge Rey.

A esto se agrega que en algunas zonas, como en el barrio La Sirena, desborda el sistema cloacal colapsado.

En ese barrio, donde se reactivó un amparo que se había archivado en 2016 por la movilización de los vecinos anegados durante semanas por cloacas, los camiones del EPAS o contratados por el ente deben retirar el líquido para que el crudo no llegue al río Limay (por los pluviales) ni se meta en las viviendas cuando los frentistas guardan los autos a los garages o llevan parte del residuo en el calzado, por ejemplo.

El plan

Luego de dos años de presentaciones, inspecciones y análisis en los viejos piletones cloacales de la ciudad por un amparo colectivo de la Defensoría, un fallo judicial de septiembre ordenó el saneamiento.

Homologó el plan que presentó la comuna para retirar los contaminantes especiales y recuperar el régimen de piletas de tratamiento.

“Esa funcionalidad estaba perdida por las descargas ilegales”, explicó Rey, en referencia a la presencia de hidrocarburos y aceites en un lugar donde sólo debían decantar residuos orgánicos.

Destacó que el retiro de esos lodos buscará recuperar la funcionalidad de las piletas “y usarlas de manera controlada”.

Una medición aparte involucró sentar en una misma reunión tanto al EPAS como a la comuna, porque el ente provincial no estaba autorizado a verter en los piletones.

“Se logró que los vactor (camiones desobturadores) del EPAS o los contratados puedan descargar allí. Estamos acercando posiciones no sólo para el uso compartido sino para la responsabilidad posterior en la administración, con la garantía del proceso judicial”, destacó Rey.

“Si las piletas estuvieran saneadas, el problema contaminante se reduciría o sería nulo. Hay un proyecto de trasladar el Complejo Ambiental Neuquén (ubicado en el predio del frente a las piletas) en las 8.000 hectáreas del nuevo ejido, que contempla hacer nuevas piletas a futuro, pero no hay fecha de esto”, admitió.

El Defensor adjunto, Emmanuel Guagliardo, insistió en la necesidad de un control conjunto ya que la pérdida de la funcionalidad de los piletones, se produjo por la ausencia de supervisión de lo que ocurría en el lugar.

“Estamos construyendo un acuerdo entre la ciudad y el EPAS como salida, hasta tanto se resuelva el traslado. El beneficio es que se logró poner bajo supervisión esas piletas, que esos lodos contaminados se están apilando y luego tendrán que hacer una disposición final”, destacó.

Recalcó que ese proceso será responsabilidad de la municipalidad, con visado de la justicia.

Las viejas piletas están ubicadas frente al CAN y en cercanías de un millar de familias reubicadas en la meseta por la comuna, en la nueva urbanización de lotes con servicio tras el desalojo de la toma Casimiro Gómez.

Acuerdo entre el EPAS y el municipio de Neuquén para desagotar camiones

El proceso de remediación de las piletas de oxidación contaminadas comenzó el 15 de septiembre.

La municipalidad se hizo cargo en octubre de retirar los residuos especiales, es decir los lodos que están contaminados con aceites e hidrocarburos en las viejas piletas de oxidación, como consecuencia de vertidos clandestinos.

Hay, además de líquidos cloacales, residuos de hidrocarburos que fueron vertidos hace años y de aceites. Foto Flor Salto.

Se estimó un total de 60 metros cúbicos de residuos contaminados de los piletones que, además están colapsados.

Acordó autorizar al EPAS, verter en el lugar barros y líquidos cloacales y una vez saneadas de hidrocarburos, iniciar una administración conjunta del lugar.

La comuna fue conminada a un control permanente en el lugar para evitar los vertidos no autorizados.

Los barros contaminados con aceites e hidrocarburos serán encapsulados y llevados a un repositorio en Añelo.

Acciones en La Sirena mientras llegan los arreglos

“No hay dudas que aquí hubo daño ambiental que hay que medir: durante varios días hubo cloaca y agua contaminada que se fue por los pluviales al canal Durán y eso al río. Es lo que se logró frenar con algunas medidas”, planteó el defensor del Pueblo de Neuquén, Jorge Rey.

En el barrio La Sirena, debido a una obra paralizada por problemas contractuales, el líquido cloacal de la troncal emergió de modo constante desde las tapas de registro. Varios días.

La Defensoría del Pueblo reactivó el amparo de 2016 (que fue el que había logrado esa obra) intervino la justicia con una inspección ocular y se lograron medidas de mitigación. Se frenó el desborde hacia la calle y la municipalidad realizó una desinfección del sector anegado con cloacas por varios días.

El problema continúa: el by pass en Luis Beltran y Saavedra sigue paralizado. Por diferencias legales entre el contratista (EPAS) y la empresa, no se podía utilizar unos 200 metros que conectaban con la colectora cloacal Lanín.

“La justicia habilitó el uso de ese tramo para resolver derivaciones . Y si bien fue un accionar mínimo, bajó el desborde mientras se produce una nueva contratación de la obra que hay que ejecutar”, dijo Rey.

La semana pasada hubo una reunión con los vecinos. Uno de los inconvenientes fue que las contratistas no presentaron presupuestos ni siquiera ante un llamado de contratación directa. “El EPAS respondió que no tiene la capacidad operativa para una obra de ingeniería de ese tamaño, tienen capacidad de control y de reparación, no para ejecutar ese tipo de cámara que está faltando”, sostuvo Rey.

Aclaró que la obra frenada “tenía como objetivo mejorar el sistema cloacal que está colapsado en el sector, por la antigüedad.

Mientras se destraba una nueva contratación, el EPAS y el municipio realizaron obras de arreglos del asfalto roto por las tareas, cordón cuneta y veredas, además de la reconstitución de un bulevar.